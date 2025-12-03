A 11 meses de su detención, Rafael Tudares Bracho, opositor venezolano y yerno de Edmundo González, fue condenado a 30 años de cárcel sobre la noche del pasado martes por el régimen chavista que lo halló culpable de los delitos de terrorismo y conspiración en un cuestionado juicio.

Lea también: Detienen en España a ‘Mono Gerly’, miembro del ELN y señalado de financiar a al grupo armado

“Hoy 2 de diciembre de 2025, en horas de la noche, he tenido conocimiento de informaciones extraoficiales publicadas en redes sociales y en algunos medios digitales de comunicación, sobre la supuesta condena que se le habría impuesto a mi esposo Rafael Tudares Bracho (…) se le imputó injustamente en febrero y, luego, se le acusó en junio, de graves delitos: Rafael es inocente”, denunció Mariana González a través de un comunicado.

La esposa del opositor aseguró que acudirá a la justicia pese a “los grandes obstáculos y barreras que se nos han impuesto a nosotros para tener información sobre el caso y defender los derechos de Rafael”.

“Volveremos una vez más a solicitar información sobre el estado del juicio que clandestinamente se le ha seguido a mi esposo Rafael Tudares Bracho, para informar, por esta vía, lo que al respecto se nos indique y traslade oficialmente”, agregó.

Lea también: 360 palestinos han muerto en Gaza en ataques israelíes ocurridos después del alto el fuego

González denunció, además, que el proceso judicial que se le sigue Tudares Bracho ha violado el derecho al debido proceso y todos los derechos y garantías establecidos por el Estado venezolano. “Es un proceso injusto, inconstitucional, ilegal y, además, nulo conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Constitución”.

Sobre el paradero de Rafael no se sabe muchos desde enero pasado cuando fue arrestado por funcionarios de seguridad para luego ser trasladado supuestamente hasta la cárcel El Rodeo I, por ello su detención ha sido calificada como desaparición forzada.

Sin embargo, a su esposa se le ha negado reiteradamente que se presente en esa prisión así como en el SEBIN Helicoide, en el SEBIN Plaza Venezuela o en los centros de detención a los que personalmente ha acudido, según dijo en la comunicación.

Lea también: Federica Mogherini, exjefa de la diplomacia de la UE, imputada por corrupción

“No he podido tener comunicación directa ni indirecta con Rafael desde el 7 de enero de este año (…) Pase lo que pase seguiré luchando por la vida, libertad, integridad personal y derechos de mi esposo Rafael Tudares Bracho”, dijo.