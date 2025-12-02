UBTech Robotics, líder chino en robots humanoide y primera empresa del sector que cotiza en la bolsa de Hong Kong, anunció la semana pasada que cerró un millonario contrato para desplegar sus innovadoras máquinas en los cruces fronterizos.

UBTech Robotics Robots humanoides del fabricante chino UBTech Robotics.

De acuerdo con el ‘South China Morning Post’, el periódico más importante de Hong Kong, el acuerdo fue firmado por 264 millones de yuanes, unos 37 millones de dólares estadounidenses o 142 mil millones de pesos colombianos, entre UBTech Robotics y un centro de robótica humanoide ubicado en la ciudad china de Fangchenggang, fronteriza con Vietnam.

Según el medio chino, los robots humanoides que serán desplegados en esta zona asumirán labores como “orientación de viajeros, gestión del flujo de personal, las patrullas, las operaciones logísticas y los servicios comerciales”.

También adelantarían inspecciones en plantas de fabricación de acero, cobre y aluminio. Entre los modelos asignados para dichas funciones estaría el Walker S2, primer humanoide industrial capaz de cambiar sus propias baterías, lanzado en julio de este año.

Aunque todavía no ha sido anunciada la fecha en la comenzarán a cumplir estas tareas, sí se sabe que los primeros robots humanoides serán entregados este diciembre.

UBTech anunció su mayor colocación de acciones

UBTech Robotics anunció el pasado 25 de noviembre en el parqué hongkonés su sexta ampliación de capital desde el verano de 2024, la de mayor volumen hasta ahora, con el objetivo de fortalecer su cadena de suministro y acelerar su penetración en la industria manufacturera.

La operación, realizada mediante colocación privada acelerada en Hong Kong, consiste en la emisión de 31,47 millones de acciones nuevas a 98,80 dólares hongkoneses cada una, para captar 3.110 millones de dólares hongkoneses (399,9 millones de dólares estadounidenses, 347,2 millones de euros) y aplicar un descuento del 11,4 % respecto al cierre del lunes.

Tras el anuncio, los títulos de UBTech, que debutó en la bolsa hongkonesa en diciembre de 2023, abrían con un descenso del 2,3 % hasta 108,90 dólares hongkoneses, aunque aún acumulan una revalorización del 98,2 % en 2025, según el rotativo hongkonés South China Morning Post.

El 75 % de los recursos netos se destinará en los próximos dos años a inversiones o adquisiciones en proveedores estratégicos, alianzas industriales o creación de sociedades conjuntas, sin especificar objetivos.

Un 15 % reforzará el capital circulante y nuevos proyectos, y el 10 % restante se usará para amortizar deuda.

La compañía considera que vive una “oportunidad histórica” para los robots humanoide en la industria y planea multiplicar por diez su ensamblaje el próximo año hasta 5.000 unidades, duplicándolo nuevamente en 2027, gracias a reducciones anuales del 20 % en costes por economías de escala.