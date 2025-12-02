Una cámara de seguridad captó el momento en el que un guarda de seguridad se salvó por pocos segundos de ser embestido por una furgoneta que se estrelló contra el local comercial que él vigilaba.

De acuerdo con el registro de la cámara, el hecho se presentó a las 3:32 de la madrugada del lunes 1 de diciembre, en el barrio San Lorenzo de la ciudad Caaguazú, en Paraguay.

El vigilante sufrió tremendo susto luego de casi morir atropellado por el vehículo, que venía a alta velocidad y terminó adentro del establecimiento destinado a la venta de materiales de construcción.

En las imágenes se ve al hombre uniformado sentado en una silla a un lado de la puerta de entrada del local comercial. El vigilante estaba concentrado en su celular, pero esto no le impidió alertarse al escuchar un vehículo acercándose.

Se salvó por poco

El hombre levantó la cabeza y miró la furgoneta, que avanzaba rápidamente en su dirección sin detenerse. Por un segundo, el guarda de seguridad se quedó inmóvil, esperando que el conductor del vehículo girara hacia la vía nuevamente.

Sin embargo, pronto entendió que la furgoneta iba a pasar justo por donde él se encontraba sentado, por lo que se levantó velozmente de la silla y salió corriendo.

En ese mismo instante la furgoneta se llevó por delante la silla y se estrelló contra el establecimiento comercial, rompiendo los vidrios y quedando en la parte interna del local.

El conductor de la furgoneta estaba ebrio

Hasta el lugar llegaron uniformados de la Policía para verificar la situación y le practicaron al conductor de la furgoneta una prueba para determinar si se encontraba bajo los efectos del alcohol, la cual arrojó 1.89 mg/L de alcohol en el aliento.

Al confirmar que el hombre había conducido y provocado el accidente con alcohol en su sistema, los agentes procedieron a capturarlo.

El local comercial quedó con cuantiosos daños materiales, mientras que el guarda de seguridad resultó ileso del accidente.