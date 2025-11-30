El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 28 de noviembre, en un contacto que se dio mientras aumentaba la presión de Washington sobre el régimen venezolano.

Según información revelada por ‘Reuters’ y ‘The New York Times’, ambos discutieron la posibilidad de un encuentro presencial.

La conversación entre Trump y Maduro, revelada inicialmente por ‘The New York Times’, ocurrió antes de que el Departamento de Estado designara como terrorista al grupo denominado ‘Cartel de los Soles’, al que vincula con altos mandos venezolanos.

De acuerdo con el medio americano, durante la llamada se mencionó la solicitud de amnistía que Maduro pide para él, su círculo cercano y sus familiares, varios de ellos señalados por Estados Unidos con sanciones financieras y cargos penales.

El secretario de Estado, Marco Rubio —crítico habitual del chavismo—, participó en la comunicación, aunque el diálogo no derivó en compromisos concretos sobre una eventual reunión bilateral.

Ni Washington ni Caracas han confirmado públicamente el contenido de la conversación, pero tampoco han desmentido que esta haya tenido lugar.