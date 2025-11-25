Autoridades gubernamentales y representantes de aerolíneas en Venezuela se reunieron este lunes para coordinar acciones que garanticen la continuidad de los viajes, luego de que varias compañías cancelaran sus vuelos al país ante el aviso internacional emitido por EE. UU. de “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio venezolano.

En una publicación en Instagram, el Ministerio de Transporte precisó que “el mensaje central de la reunión fue la confianza y la seguridad en las operaciones por parte de los prestadores del servicio aéreo a los pasajeros”.

Según la cartera de Estado, al encuentro asistieron los presidentes de las aerolíneas venezolanas Laser Airlines y Estelar, Orlan Viloria y Boris Serrano, así como representantes de Latam Airlines y TAP, Gamal Kabchi y Miguel Araujo, respectivamente.

Desde el sábado y hasta este lunes, varias aerolíneas han cancelado sus vuelos, como las españolas Air Europa, Plus Ultra e Iberia, así como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña Gol, la sudamericana Latam y la turca Turkish Airlines.

Además, han anunciado la suspensión de sus vuelos Caracas-Madrid las aerolíneas venezolanas Estelar (entre el 24 y el 28 de noviembre) y Laser (aliada de Plus Ultra), que ha reprogramado para el jueves uno previsto para este lunes.

Entretanto, la estatal venezolana Conviasa informó, en un comunicado en Instagram, de que la totalidad de sus vuelos nacionales e internacionales se “están ejecutando en total normalidad”.

Este lunes, el presidente Nicolás Maduro se dirigió al ministro de Transporte, Ramón Velásquez, y le pidió garantizar la aplicación de la ley, aunque no dio más detalles ni hizo mención a la cancelación de vuelos por parte de las aerolíneas.

“El que se coma la luz (cometa alguna infracción) hay leyes. El que entendió, entendió. Ministro Velásquez, ya sabe, es con usted. Ministro de Transporte: el que se coma la luz, la ley. Que la ley garantice la luz”, manifestó el mandatario en su programa ‘Con Maduro+’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El pasado viernes, la Administración Federal de Aviación de EE.UU. emitió un aviso instando a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa en la región”, anuncio que coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno de Maduro.