Las aerolíneas Rutaca, Laser, Estelar y Venezolana de Aviación informaron que operan con normalidad en Venezuela, a pesar de que varias compañías han cancelado sus viajes hacia el país luego del aviso de la Administración Federal de Aviación de EE. UU. de “extremar la precaución” al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe ante “una situación potencialmente peligrosa en la región”.

Así lo informaron las empresas aéreas, todas venezolanas, en comunicados compartidos en sus cuentas de Instagram, en los que difundieron igualmente los números telefónicos y otros canales de comunicación habilitados para sus clientes.

Rutaca viaja a Cuba y a Trinidad y Tobago; Venezolana de Aviación opera un vuelo hacia Panamá; Laser ofrece rutas a España y Curazao, mientras que Estelar tanto al país centroamericano como al europeo.

El sábado, la aerolínea venezolana Avior también comunicó que mantendrá sus vuelos nacionales e internacionales, mientras que la colombiana Wingo señaló que mantiene sus operaciones con normalidad.

Ese día, Iberia (España), TAP (Portugal), Gol (Brasil) y Avianca (Colombia) informaron que suspendieron sus vuelos hacia Venezuela y este domingo se sumó a esta decisión Turkish Airlines (Turquía) y Latam Airlines.

Iberia fue la primera en tomar la decisión de cancelar sus vuelos a Venezuela y precisó que irá evaluando la situación para decidir cuándo retoma sus operaciones.

TAP decidió cancelar sus vuelos programados del sábado y otro del próximo martes con destino a Venezuela, mientras que Gol dejó sin efecto los viajes que tenía previstos para este fin de semana, una decisión que -apuntó- se limita a estas fechas “por el momento”.

Por su parte, Avianca señaló que canceló sus vuelos del sábado a Venezuela “por ajustes operacionales” y dijo que se mantiene “evaluando la situación como todas las aerolíneas”.

Latam hizo lo mismo con sus vuelos programados para este domingo y el lunes desde Bogotá a Caracas, mientras que Turkish con los que tenía previstos hacia Venezuela entre el 24 y 28 de noviembre, según confirmó a EFE la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza.

El aviso de estas líneas aéreas coincide con el despliegue militar de Washington en el mar Caribe, que Donald Trump afirma está dirigido a combatir el narcotráfico, pero que el Gobierno de Nicolás Maduro interpreta como una “amenaza” de “invasión” y como un intento de propiciar un “cambio de régimen” en Venezuela.