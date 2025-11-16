El Comando Sur de Estados Unidos indicó este domingo, a través de su página web, que el grupo de ataque de portaaviones Gerald R. Ford entró en el mar Caribe.

Leer más: Piden vigilancia especial tras denuncia contra Nicolás Petro por supuestamente acceder a “información privilegiada” de juzgados en Barranquilla

Este despliegue marca una nueva fase en la Operación Lanza del Sur, activada tras la orden del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, en apoyo a la directiva presidencial para supuestamente desmantelar a las organizaciones criminales transnacionales que dominan el Caribe.

Según el Gobierno de Donald Trump, el despliegue de sus fuerzas militares en la zona permiten combatir el narcoterrorismo en el hemisferio occidental.

De acuerdo al almirante Alvin Holsey, esta movilización refuerza la postura de Washington de proteger la región. La operación Lanza del Sur incorpora más de 4.000 marineros, escuadrones tácticos y buques de guerra capaces de proyectar poder marítimo sostenido junto a fuerzas ya desplegadas en el Caribe.

Ver también: Por trabajos eléctricos, varios sectores de Barranquilla estarán sin luz este lunes

Cabe recordar que el Pentágono lanzó el pasado jueves esta operación militar sin explicar los objetivos y las implicaciones de este paso en su estrategia contra el narcotráfico en el Caribe, y generando mayor tensión en plena presión de la Administración del presidente, Donald Trump, sobre Venezuela.