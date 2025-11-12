Un fuerte caso de violencia intrafamiliar ha generado conmoción en Estados Unidos, después de que una joven identificada como Marlene Rodríguez, de 20 años, fuera capturada por presuntamente apuñalar a su hermano de tan solo dos años en su hogar en Nueva Jersey.

El hecho se registró el pasado 01 de noviembre, cuando una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre una emergencia en una vivienda. Al arribar al lugar, a eso de las 2:30 de la tarde, los oficiales hallaron al niño con múltiples lesiones provocadas con un arma blanca, aunque todavía se encontraba consciente.

De acuerdo con el informe policial, la madre de los niños escuchó los gritos que provenían de una de las habitaciones y, al entrar, descubrió al menor en el suelo con heridas en el pecho y un cuchillo manchado de sangre a su lado.

Asimismo, al momento de la captura, Rodríguez manifestó que una voz en su mente le indicó que debía agredir a su hermano, motivo por el cual las autoridades investigan si podría sufrir algún trastorno mental no diagnosticado. La joven permanece bajo custodia mientras se le practica una evaluación psiquiátrica.

El niño fue llevado de emergencia al Centro Médico Universitario Jersey Shore, en Neptune, donde los doctores consiguieron estabilizarlo después de tratar una lesión en el pulmón y un corte en la pared del corazón. Su condición se mantiene estable, aunque continúa bajo observación médica.

Las autoridades adelantan las investigaciones, mientras que el Departamento de Servicios de Menores y Familias analiza el ambiente del hogar con el fin de establecer las condiciones en las que se encontraban los niños.