Una escena de terror se vivió en la estación Taganskaya del metro de Moscú, Rusia, cuando una mujer de 64 años empujó a una niña hacia las vías del tren.

El hecho fue captado por las cámaras de seguridad y ha generado indignación en redes sociales. En el video, difundido por la portavoz del Ministerio del Interior ruso, Irina Volk, se observa cómo la menor, de 13 años, esperaba el tren junto a sus padres cuando fue empujada de manera repentina por la mujer.

Por fortuna, la niña logró salir ilesa gracias a la rápida reacción de sus familiares, quienes la rescataron segundos antes de que pasara el tren.

“La niña estaba con sus padres en el momento del incidente, y ellos la ayudaron inmediatamente a subir al andén. Gracias a ello, se evitó que algo peor pasara”, dijo Volk.

Las autoridades actuaron de inmediato y detuvieron a la responsable, originaria de la región de Krasnodar. Durante su interrogatorio, la mujer confesó que tomó la decisión de empujar a la niña porque “se reía a carcajadas” y lo consideró “una falta de respeto personal”.

“Pensé que se estaba burlando de mí, así que la empujé”, declaró ante los investigadores, según informó el canal ruso Piervy Kanal.

“Lo consideré un insulto personal y quise hacerle daño físicamente. La empujé y saltó a las vías. Me quedé allí parada y vi cómo se la llevaban”, contó la señora de 64 años.

Asimismo, el Ministerio del Interior confirmó que la mujer enfrenta cargos por intento de homicidio, de acuerdo con los artículos 30 y 105 del Código Penal ruso.