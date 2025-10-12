Más de 1.000 empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recibieron avisos de despido el viernes por la noche, según informan este sábado medios locales.

La nueva ronda de despidos se produjo un mes después de que el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., solicitara “sangre nueva” en la agencia.

“A la Administración (del presidente Donald Trump) no le gustó que los datos de los CDC no respaldaran su narrativa, así que los despidió. No les gustó que los grupos de políticas de los CDC no aprobaran sus ideas no científicas, así que los despidió”, según declaró a CNN un funcionario de la agencia.

The Washington Post anota hoy que entre quienes recibieron los avisos de despido se encontraban líderes de la respuesta de los CDC al creciente número de casos de sarampión en Estados Unidos y en el extranjero.

Los avisos se enviaron por correo electrónico poco después de las 21 hora local de un fin de semana de tres días, ya que el lunes será festivo en EE. UU..

Los empleados afectados afirmaron a CNN que como la medida se ha anunciado durante el cierre del gobierno de EE.UU., que cumple este sábado ya su onceavo día, dificultó aún más obtener información sobre indemnizaciones, pues muchos empleados federales no están en sus oficinas ni pueden responder correos electrónicos.