La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció este viernes que ocho niños ucranianos que se encontraban en Rusia han regresado con sus familias en las últimas 24 horas gracias a un “canal de comunicación” que ella ha mantenido con el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

“Mi equipo ha trabajado directamente con el equipo del presidente Putin para garantizar la reunificación segura de los niños con sus familias entre Rusia y Ucrania. De hecho, ocho niños se han reunido con sus familias durante las últimas 24 horas”, aseguró la primera dama en una declaración institucional desde la Casa Blanca.

Según explicó, la comunicación entre ambos equipos ha sido muy fluida desde que el pasado mes de agosto, durante su encuentro en Alaska, el presidente, Donald Trump, le hizo entrega a su homólogo ruso de una carta firmada por Melania en la que le pedía proteger a los niños de la guerra.

“Cuando el presidente Putin recibió mi carta el pasado agosto respondió por escrito mostrando disposición de entablar un diálogo directo conmigo y detallando información sobre los niños ucranianos que residen en Rusia. Desde entonces, el presidente Putin y yo hemos mantenido un canal de comunicación abierto sobre el bienestar de estos niños”, aseguró.

La primera dama apuntó que en los últimos meses ambas partes han mantenido llamadas y reuniones en las que han acordado “cooperar mutuamente en beneficio de todas las personas involucradas en esta guerra”.

De los ocho niños que ya se encuentran con sus familias, explicó que tres fueron trasladados a Rusia sin sus padres por “los combates en la línea del frente” y los otros cinco fueron “separados de sus familiares a través de las fronteras a causa del conflicto”.

“Rusia ha demostrado disposición a divulgar información objetiva y detallada que refleje la situación actual. La Federación Rusa proporcionó biografías y fotografías de cada niño involucrado en la certificación de esta semana, junto con un resumen de los servicios sociales, médicos y psicológicos brindados a los niños ucranianos”, añadió.

Melania afirmó que Rusia también ha aceptado reunir con sus familiar a aquellos que fueran forzados a ir al país cuando eran menores de edad y que ahora ya tienen 18 años.

“Este sigue siendo un esfuerzo en proceso. Ya están en marcha los planes para reunificar a más niños en un futuro inmediato. Espero que la paz llegue pronto; puede comenzar con nuestros niños”, concluyó.