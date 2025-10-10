La líder opositora venezolana María Corina Machado aseveró este viernes, tras alzarse con el Premio Nobel de la Paz, que Nicolás Maduro “va a salir” del poder “con o sin negociación”.

Agencia EFE María Corina Machado durante una marcha en Caracas.

En una entrevista con ‘El País’ de España, Machado indicó que la oposición ha estado dispuesta por mucho tiempo a un negociación con el régimen de Nicolás Maduro para garantizar la transición a la democracia en Venezuela, pero el oficialismo ha incumplido los acuerdos.

“Hemos estado en múltiples procesos de negociación y el régimen en todos ha incumplido su palabra. De modo que estamos en un momento en el que hemos entendido que solo la coordinación de fuerzas internas y externas frente a una estructura criminal es lo que permitirá que Venezuela pueda avanzar en la transición democrática. Y estamos en el umbral de ello”, indicó Machado al medio español.

Sobre la posibilidad de una nueva negociación con el chavismo, la nobel de Paz sostuvo que la oposición quiere "llevar adelante un proceso que va a poner a la gente en el medio, la verdad y la justicia", pero para facilitar este proceso “hay que tomar acciones”.

“Las tomaremos y las presentaremos con absoluta rigurosidad y transparencia. Transparencia ante el país. No hay nadie más interesado que yo en que este proceso avance rápido, de manera ordenada y con el menor costo posible. Maduro decide si lo toma o lo deja, pero va a salir con o sin negociación”, aseguró a ‘El País’.

Machado, quien permanece en la clandestinidad desde su última aparición pública en una protesta en Caracas el pasado 9 de enero, aceptó con “profunda gratitud” el galardón “en nombre del pueblo de Venezuela” y lo dedicó también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La líder opositora advirtió en un comunicado que los venezolanos han “sufrido 26 años de violencia y humillación a manos de una tiranía obsesionada con someter a los ciudadanos y quebrar el alma de la nación”.

En ese sentido, escribió que “la maquinaria de la opresión ha sido brutal y sistemática, caracterizada por detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que -aseveró- constituyen crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado”.

Este premio, según la opositora, es “un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país, para completar” su tarea que, como ya dijo este mismo viernes, es la de “conquistar la libertad” en la nación.