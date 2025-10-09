El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió su política comercial y aseguró que los aranceles que ha impuesto al resto de países y territorios “han traído paz al mundo”.

“Tener la capacidad de gestionar el comercio y usar los aranceles para dejar claro mi punto de vista ha traído paz al mundo. Los aranceles han traído paz al mundo”, aseguró Trump en una entrevista telefónica en la cadena Fox News en la que informó del acuerdo entre Israel y Hamás para la Franja de Gaza.

El mandatario fue preguntado por sus “esfuerzos para lograr la paz en el mundo” y por sus relaciones con los países árabes que han llevado a este acuerdo y destacó el papel de su política comercial para conseguirlo.

“No solo aquí, sino con muchos otros acuerdos. He hecho siete acuerdos de paz, en los que los países habían estado peleando, en muchos casos, 30 o 31 años, 135 o 137 años, y en los que millones de personas han sido asesinadas. Logré la paz, y lo hice, no en todos los casos, pero probablemente en al menos cinco de los siete que hemos hecho hasta ahora, a través del comercio”, añadió.

El republicano suele afirmar que ha puesto fin a siete conflictos internacionales: Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.

Durante su entrevista, defendió su estricta visión comercial como parte de su política exterior y de su diplomacia para establecer acuerdos con otros países y para poner fin a conflictos.

“No vamos a tratar con personas que peleen. No vamos a hacer negocios y vamos a ponerles aranceles. No vamos a dejar que comercien en Estados Unidos. Les pondremos aranceles”, comentó.

“Mucho más que incluso el dinero que obtenemos, que son esencialmente billones de dólares, lo que es mucho más importante de los aranceles es que te da un camino tremendo hacia la paz y la salvación de millones de vidas, simplemente millones y millones”, concluyó.

Desde que inició su guerra comercial, Trump ha firmado acuerdos comerciales con algunos países como Reino Unido, Corea del Sur, Camboya, Tailandia o la Unión Europea.