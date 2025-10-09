A Georgia Taylor, una mujer de 24 años, residente en Gales, le habían dicho que unas erupciones en sus dedos eran solo productos de alergias. Semanas después murió en el Hospital Universitario de Gales.

De acuerdo con The Sun, la joven asistió dos veces a consultas médicas y en ambas oportunidades fue enviada a casa, pues los galenos insistieron en que eran alergias y no era nada grave.

El medio británico señala que la joven empezó a notar erupciones en sus dedos en el mes de junio. Su madre, Nicola Taylor, relató que pensaron que las reacciones se estaban presentando por el uso de unos anillos.

Sin embargo, días después la mujer presentó hinchazón en su rostro y un sarpullido en su brazo. Nuevamente acudió a su médico, quien le recetó antihistamínicos e hidrocortisona, bajo el diagnostico de una reacción alérgica, pero el tratamiento no tuvo efecto.

La segunda vez que fue enviada a casa Georgia asistió a emergencias porque se sentía sin aliento. Pero nuevamente fue enviada a casa.

En el mes de agosto, en un viaje a Grecia, empezó a experimentar un dolor intenso en una pierna, que incluso no le permitía caminar de una forma adecuada.

Cuando regresó a casa, como el dolor persistía, asistió a emergencias y fue tratada con gel de ibuprofeno y analgésicos. Después de ese día, su estado empezó a empeorar de forma acelerada y tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de Gales en una ambulancia, lugar donde murió en la madrugada del 21 de agosto.

“Entramos allí y todo sucedió muy rápido… Después de que sucedió, simplemente no podíamos creer que fuera real, fue horrible. Cada mañana nos despertamos y pensamos: ‘¿Cómo ha pasado esto?’”, relató Nicola.

Los médicos aún no han podido determinar la razón por la cual murió la mujer. Las investigaciones por parte de las autoridades comenzaron, pero en un principio de ha catalogado como una extraña enfermedad.