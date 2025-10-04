Unas 175 personas han sido detenidas este sábado durante una protesta en Londres en apoyo del grupo propalestino Palestine Action, ilegalizado en julio tras vandalizar aviones en una base militar y otros actos de boicot al suministro de armas a Israel.

La Policía londinense informó además en X de que ha retirado un cartel de respaldo a la organización que algunos activistas habían colgado del puente de Westminster, cerca del Parlamento.

Los agentes siguen arrestando a decenas de manifestantes congregados en la plaza de Trafalgar que exhiben carteles de apoyo a Palestine Action, lo que se considera delito tras la proscripción del grupo el 5 de julio, indicó Scotland Yard en la red social.

Mientras que el Gobierno justificó la ilegalización del grupo por seguridad pública, los detractores sostienen que es una violación de la libertad de expresión y el derecho de protesta.

Desde la prohibición, más de 1.400 personas, según datos policiales, ha sido detenidas, muchas de ellas personas mayores y discapacitadas, que participan en manifestaciones estáticas en las que se sientan en silencio aguantando pancartas con la leyenda: ‘Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action’.

El primer ministro, Keir Starmer, pidió el viernes a los organizadores que suspendieran las protestas previstas este fin de semana, en respeto al duelo de la comunidad judía tras el atentado del jueves en una sinagoga en Mánchester (noroeste inglés), en el que murieron dos personas, más el agresor, y tres resultaron heridas

Los convocantes decidieron seguir adelante, con el argumento de que su causa y el atentado son dos cosas diferentes, y también rechazaron el llamamiento de la Policía a desconvocarlas para liberar recursos policiales.

La Policía de Mánchester, donde también hay manifestaciones, confirmó hoy que ha aumentado la vigilancia tras el ataque, perpetrado por el britanicosirio Jihad Al-Shamie, que fue abatido a tiros por la Policía.

La muerte de los dos judíos -uno de ellos herido de bala por los agentes- en el día sagrado de Yom Kippur ha elevado la tensión en el Reino Unido, dado que miembros de la comunidad hebrea acusan a las autoridades de permitir durante meses la presencia de elementos antisemitas en manifestaciones pro-Palestina.

Por otra parte, varios políticos y organizaciones cívicas condenaron este sábado que el Gobierno de Israel haya invitado a visitar el país al ultraderechista británico Tommy Robinson, criminal convicto, a quien el ministro israelí para la Diáspora, Amichai Chikli, describió como “patriota británico” y “líder en la lucha contra el islam radical”.