El Ministerio de Exteriores israelí dio por terminada este jueves la operación de interceptación de la Global Sumud Flotilla hacia Gaza, de la que queda un último barco todavía navegando, después de que Israel asaltara las casi 50 embarcaciones que formaban parte de esta iniciativa en una operación que comenzó durante la tarde del jueves.

“Los pasajeros de Hamas-Sumud en sus yates se dirigen de manera segura y pacífica a Israel, donde comenzarán los procedimientos de deportación a Europa. Los pasajeros están seguros y en buen estado de salud”, recoge con tono irónico el mensaje de Exteriores en su cuenta de X.

Junto al comunicado, Exteriores agregó dos fotografías en las que aparecen activistas sonrientes y también Greta Thunberg.

Según la ley israelí, una vez los pasajeros sean detenidos pueden ser deportados 72 horas después de la emisión de la orden, a menos que la persona acepte voluntariamente ser expulsada, como pasó con cuatro de los doce activistas a bordo del Madleen; la última embarcación interceptada por Israel el pasado junio.

Según el último reporte de la Flotilla, una veintena de embarcaciones siguen su ruta hacia Gaza, después de una noche de interceptaciones de la Armada israelí.

Entre los detenidos por Israel se encuentran 30 personas españolas, además de 22 italianas, 21 turcas, 12 malasias, 11 de Túnez, 11 de Brasil y diez de Francia. También hay ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre muchas otras.

En la noche del miércoles, miles de personas se manifestaron en Roma y otros puntos del territorio italiano mientras que varios sindicatos del país han convocado una huelga general para el viernes en contra de la “agresión contra naves de civiles que llevaban ciudadanos italianos”.

También hubo protestas en Grecia, Suiza, España, Turquía, Argentina, México y Alemania, entre otros, igual que en Bogotá donde varias decenas de manifestantes bloquearon las vías para denunciar las acciones de Israel.