Con el paso de las horas se conocen nuevos detalles del triple feminicidio registrado en Buenos Aires, Argentina. Los cuerpos de tres jóvenes que habían sido reportadas como desaparecidas fueron encontrados este miércoles 24 de septiembre, en una vivienda de la localidad de Florencio Varela, donde fueron detenidas dos personas.

Los cuerpos estaban enterrados en el exterior de una casa ubicada a 45 kilómetros de Ciudad Evita, donde Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, fueron vistas por última vez, según confirmó a los periodistas el abuelo de Brenda y Morena, ambas primas.

“Pasó el desenlace que no queríamos. Nos confirmaron que son ellas”, dijo el familiar, al aclarar que ahora esperan que se realice la autopsia.

@porqueTcol/Redes sociales

Video captó momento en que las tres jóvenes abordan una camioneta

La policía bonaerense acudió el martes por la noche a la vivienda tras seguir los movimientos de una camioneta blanca, registrada por cámaras de seguridad, en la que las jóvenes subieron el pasado viernes 19 de septiembre en Ciudad Evita. Al parecer, estaban convencidas que irían a un supuesto evento.

🚨Confirmaron oficialmente que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela son los de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15)

Una cámara de seguridad las registró subiendo a una camioneta Chevrolet Tracker con patente adulterada, en La Tablada.… pic.twitter.com/Pba9OOhB3M — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) September 24, 2025

“creyendo que se dirigían a un evento, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”, dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

En esa vivienda se detectó la última conexión del teléfono de una de las víctimas y allí detuvieron a un hombre y a una mujer cuando se encontraban limpiando el lugar, según confirmó el ministro de Seguridad.

Los dueños de la vivienda, un hombre de origen peruano y una mujer, fueron también detenidos en un hotel cercano, añadió Alonso. En total hay cuatro detenidos.

La masacre fue transmitida en vivo

El triple feminicidio perpetuado el pasado viernes en la provincia de Buenos Aires fue transmitido en vivo en un grupo cerrado de redes sociales como un mensaje de advertencia para miembros de una organización transnacional del narcotráfico, según confirmó a última hora del miércoles el ministro de Seguridad del distrito, Javier Alonso.

El funcionario provincial contó en entrevista con el canal TN que “toda la sesión de asesinato y tortura” de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fue transmitida “en vivo por redes sociales y aparentemente la habrían visto 45 personas que forman parte de esa cuenta de Instagram”.

STR/EFE AME2394. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 25/09/2025.- Integrantes de la Policía custodian las afueras del velatorio en el barrio San Justo este jueves, en Buenos Aires (Argentina). El triple feminicidio perpetuado el pasado viernes en la provincia de Buenos Aires, fue transmitido en vivo en un grupo cerrado de redes sociales como un mensaje de advertencia para miembros de una organización transnacional del narcotráfico, según confirmó a última hora del miércoles el ministro de Seguridad del distrito, Javier Alonso. EFE/ STR

Según el ministro Alonso, las jóvenes subieron el viernes a una camioneta por su propia voluntad, “creyendo que se dirigían a un evento, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”.

El ministro dijo que han identificado a varios integrantes de la banda y al líder de la misma, ‘J’ o ‘Julito’, un hombre de nacionalidad peruana de 23 años, para quien han emitido una orden de captura.

“Esto le pasa al que me roba droga”, expresó el líder de la banda durante la transmisión en vivo para emitir un mensaje “disciplinante” al resto de la banda, según confirmó Alonso.

El funcionario destacó también que el miércoles se hicieron dos allanamientos en los que se encontraron “muchísimas raciones de comida como si fueran viandas” y varios rollos de billetes de baja denominación envueltos con cintas elásticas.

Miles de personas se movilizaron este miércoles en más de una decena de ciudades argentinas en reclamo de justicia por el triple feminicidio.

Adan González/EFE

Las protestas, convocadas principalmente por el movimiento feminista Ni Una Menos, colmaron plazas y parques de ciudades como Córdoba, Mar del Plata, La Plata, Mendoza, Paraná, Rosario, Salta y Corrientes, y tuvieron como epicentro la Plaza Flores, en la ciudad de Buenos Aires.

“Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista. Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune”, expresó el miércoles el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.