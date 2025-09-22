Como un intercambio cultural y económico entre China y Latinoamérica se hará el vuelo MU745, de la aerolínea China Eastern Airlines.

Desde el 4 de diciembre del 2025 esta ruta será la más larga del mundo, pues realizarán el trayecto de Shanghái - Buenos Aires, con una duración de 25 horas y 30 minutos.

El trayecto de regreso: Buenos Aires – Shanghái, será en 29 horas. El Boeing 777-300ER tendrá seis suites en primera clase, 52 asientos en clase ejecutiva y 258 en clase turista o económica, es decir 316 pasajeros más la tripulación.

Instagram china_eastern_airlines Tripulación de China Eastern Airlines.

Asimismo, tendrán una parada técnica en Auckland, Nueva Zelanda, para abastecerse y que la aeronave sea revisada. Ese momento no se va a considerar escala porque los pasajeros no se bajarán y no van a hacer sellos de migración.

¿Cuánto costará el vuelo MU745, de la aerolínea China Eastern Airlines?

El vuelo MU745, de la aerolínea China Eastern Airlines, tiene un costo de 1.746 dólares (6’795.990 pesos colombianos al cambio de septiembre del 2025) en la ruta Shanghái - Buenos Aires y desde los 1.983 dólares (7’718.470 pesos colombianos al cambio de septiembre del 2025) en la ruta Buenos Aires – Shanghái.

Los podrá encontrar en la página web de China Eastern Airlines. El vuelo saldrá dos veces por semana. Actualmente, el vuelo más largo con 19.681 kilómetros, es el de Singapur – Nueva York, con 19 horas.

¿Qué sitios turísticos visitar en Shanghái?

The Bund (Waitan)

Oriental Pearl Tower

Yu Garden (Jardín Yu)

Shanghai Science and Technology Museum

Jin Mao Tower

Templo Longhua (Longhua Temple)

Nanjing Road

Disneyland Shanghai