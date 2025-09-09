Haru Urara, la legendaria yegua japonesa famosa por convertirse en símbolo de perseverancia tras 133 derrotas consecutivas, murió este martes 9 de septiembre a los 29 años.

Yahoo! Japón fue el medio que reveló la noticia. Informó que la yegua falleció en Martha Farm, el establo ubicado en Onjuku, Chiba, donde vivía desde 2013. La causa de muerte fue un cólico equino, una afección que se produce cuando el gas se acumula en los intestinos debido a una digestión deficiente.

Haru Urara nació el 27 de febrero de 1996 en Hokkaido. Su nombre significa “Primavera Gloriosa” o “Primavera Gentil” y era era hija de Nippo Teio, un caballo de primera clase ganador del Tenno Sho y el Yasuda Kinen. Pese a su linaje, nunca logró una victoria a nivel profesional.

Este récord la convirtió en un símbolo de perseverancia. Si historia empezó a ser conocida en 2003, cuando medios locales reseñaron su historia.

Los japoneses la bautizaron como “la estrella brillante de todos los perdedores” (makegumi no hoshi), pero por su espíritu inquebrantable para continuar compitiendo. La historia se volvió viral, llegando a ser conocida en América y Europa.

Hubo un momento en que los boletos de apuestas de Haru Urara empezaron a ser comprados como amuletos de buena suerte, especialmente como protección contra accidentes de tránsito. En Japón había la lógica con la palabra “ataranai”, que puede significar tanto “perder una apuesta” como “evitar ser golpeado”, por lo que un boleto de Haru Urara -una pérdida garantizada- podía proteger el automóvil del portador de ser impactado.

En 2004, el 22 de marzo, más 13.000 espectadores llenaron el hipódromo de Kōchi. Los fanáticos apostaron un total de ¥121,751,200 por una victoria de Haru Urara, una suma impresionante para un caballo que no había ganado ni una vez en más de 100 intentos.

Ese día, pese a ser montada por Yutaka Take, uno de los jockeys más prestigiosos del país, Haru Urara perdió por vez número 106. Lo más llamativo del momento es que no desilusionó a los apostadores, más bien reforzó su estatus como símbolo de perseverancia.

“Me gustaría ver a Haru Urara ganar, aunque sea una sola vez. El caballo es un buen ejemplo de no rendirse ante la derrota”, declaró el primer ministro de Japón de ese momento, Junichiro Koizumi.

De vuelta a las carreras en la era digital

Tras su retiro en 2004, Haru Urara volvió a su carrera profesional en 2021, pero esta vez representada en un anime y videojuego llamado “Umamusume: Pretty Derby”.

El lanzamiento global del juego en junio de 2025 provocó una oleada renovada de afecto por la yegua real. Los fanáticos internacionales comenzaron a donar fondos masivamente a través del “Fresh Hay Bank”, un sitio web de crowdfunding que permitía enviar pasto fresco a caballos retirados. El sitio web colapsó.

It is with heavy hearts that we share that Haru Urara passed away on September 9.



The legendary racehorse's legacy serves as the inspiration for the character of the same name in Umamusume: Pretty Derby.



We share our condolences to all the staff involved in Haru Urara's care. — Umamusume: Pretty Derby (@umamusume_eng) September 9, 2025

La despedida

La cuidadora de Haru Urara, llamada Miyahara, entre lágrimas, recordó a la yegua recordando cómo era su comportamiento en vida.

“Incluso en sus últimos momentos mantuvo su carácter obstinado… Cuando intentábamos hacerla caminar para aliviar el cólico, Haru Urara simplemente se detenía como diciendo ‘No, no quiero caminar’. Pero precisamente por ese carácter tan particular es que tenemos tantos recuerdos hermosos con ella. Estoy llena de gratitud hacia Haru Urara”, dijo.