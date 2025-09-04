Un hecho insólito tiene sorprendidos a un grupo de médicos en Australia, luego de extraer del cerebro de una mujer un gusano vivo de ocho centímetros. Este caso, hallado en 2023, fue catalogado como único en el mundo.

Leer más: Una mujer fue asesinada a machetazos junto a su hijo, en medio de un presunto robo

La paciente de 64 años, residente de Nueva Gales del Sur, llevaba más de dos años enfrentando fuertes dolencias como tos seca, fiebre, dolor abdominal, y sudores nocturnos, las cuales le iniciaron en 2021.

Con el tiempo, sus síntomas empeoraron e incluyeron depresión y pérdida de memoria, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital de Canberra, donde le realizaron más estudios.

Las tomografías y resonancias magnéticas mostraban una línea extraña en su cerebro, que se desplazaba, pero jamás reflejaron que se trataba de un gusano, solo hasta el día de la intervención los médicos pudieron constatar que era un aminal.

Ver también: “Apenas Junior quede campeón este año vamos a cerrar el estadio y comenzar las obras de ampliación”: alcalde Char

Las anomalías en el cerebro de la mujer eran evidentes, por lo que los especialistas decidieron practicarle una biopsia. Este procedimiento reveló, para sorpresa del equipo médico, que se trataba de un parásito vivo en movimiento.

“El gusano se movía con vigor. Todos nos sentimos un poco asqueados”, relató la neurocirujana Hari Priya Bandi, encargada de la reciente intervención.

Los especialistas también señalaron que este parásito, identificado como Ophidascaris robertsi, habita en las serpientes pitones de alfombra, nativas de Australia, por lo que asumen que la mujer pudo haber ingerido heces de esta boa venenosa.

Le sugerimos: Alcalde Char resalta que Barranquilla podría tener Metro propio: “Pensamos en diseñar una línea en la 30 y la otra en la Circunvalar”

Por su parte, el doctor Sanjaya Senanayake, especialista en enfermedades infecciosas, explicó sobre el caso que: “Los neurocirujanos tratan regularmente infecciones cerebrales, pero este fue un hallazgo único. Nadie esperaba encontrar eso”.

Por fortuna la cirugía cerebral fue todo un éxito y la adulta mayor se recupera satisfactoriamente.