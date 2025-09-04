Una oficial del Departamento de Policía de Miami, identificada como Stephany Canizares, fue arrestada en California tras protagonizar un caso de violencia intrafamiliar. La mujer, de 27 años, disparó contra su novio y padre de su hija en medio de una fuerte discusión ocurrida luego de que encontrara mensajes comprometedores en el teléfono del hombre.

De acuerdo con el informe policial, Canizares contactó inicialmente a las autoridades denunciando que su pareja la mantenía retenida en contra de su voluntad. Sin embargo, al llegar al lugar, los agentes verificaron que la versión no correspondía con la realidad y que la mujer había abandonado la vivienda.

El hombre relató a los oficiales que su novia lo amenazó con un arma de fuego tras descubrir los mensajes que detonaron la pelea. Aseguró que temió por su vida y la de su hija, pues encontró a la oficial armada frente a la casa. En medio de la tensión, tomó a la menor en brazos, buscó otra pistola que tenía guardada en un cajón y se encerró en un dormitorio. Según su testimonio, escuchó un disparo dentro del inmueble.

Horas más tarde, la propia Canizares se presentó ante las autoridades. En su declaración reconoció que había utilizado su arma de dotación y amenazado a su pareja durante la confrontación. Posteriormente, fue arrestada y suspendida de manera inmediata de sus funciones en la Policía de Miami.

Las investigaciones buscan esclarecer las circunstancias en las que se produjo el disparo y si la vida del hombre y de la menor estuvo en riesgo inminente. La oficial permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

El caso ha generado amplio rechazo en Estados Unidos, ya que involucra a una agente activa de la Policía de Miami en un hecho de violencia intrafamiliar con uso de un arma oficial. De acuerdo con datos del National Coalition Against Domestic Violence (NCADV), cerca del 20 % de los incidentes de violencia intrafamiliar en el país implican el uso de un arma de fuego, lo que aumenta el riesgo de desenlaces fatales.

En el caso de funcionarios policiales, los departamentos suelen aplicar medidas disciplinarias inmediatas, que van desde la suspensión hasta la expulsión definitiva, dependiendo del avance de las investigaciones y de las sanciones judiciales.

La Policía de Miami no ha entregado mayores detalles sobre el proceso disciplinario contra Canizares. Mientras tanto, la Fiscalía de California trabaja en la recolección de pruebas y testimonios que permitan esclarecer la responsabilidad penal de la uniformada.