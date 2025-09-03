El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que ve “cierta luz al final del túnel” en Ucrania gracias a los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, pero, en caso de que las negociaciones de paz no prosperen, Rusia seguirá persiguiendo sus objetivos “por medios militares”.

“Me parece que se ve cierta luz al final del túnel” gracias a la mediación del presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo Putin en rueda de prensa al término de su visita a China.

Putin subrayó que “si el sentido común impera, se podrá alcanzar un acuerdo aceptable para este conflicto”.

“Más aún cuando vemos el estado de ánimo de la actual administración de EE.UU. dirigida por el presidente Trump. Vemos no sólo llamamientos, sino un deseo sincero de encontrar una solución”, dijo.

Si dicho proceso no llega a buen puerto, añadió, “tendremos que lograr los objetivos que nos hemos marcado por la vía militar”.

Al respecto, subrayó que el ejército ruso avanza “exitosamente” en casi todos los sectores del frente, mientras que la situación del enemigo es “crítica”, apenas cuenta con reservas y la mayoría de sus brigadas tienen menos de la mitad del personal necesario.

En cuanto a las garantías de seguridad para Ucrania, negó que dicho tema se hubiera abordado en la cumbre de mediados de agosto con Trump en Alaska, y añadió que éstas no pueden adoptarse “a costa de Rusia”.

Putin también aludió a las acusaciones del canciller alemán, Friedrich Merz, quien calificó hoy al jefe del Kremlin de “criminal de guerra”, afirmaciones que consideró “un intento desacertado” de renunciar a la responsabilidad de su país en el estallido de la actual “tragedia”, es decir, el comienzo del conflicto en Ucrania en 2014.

Recordó que los países europeos fueron los que permitieron el derrocamiento violento del entonces presidente de Ucrania, Víktor Yanukóvich, en la revolución popular del Euromaidán que él tachó una vez más de “golpe de Estado”.