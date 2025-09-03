El pasado mes de agosto se conoció el asesinato de un mercenario colombiano que fue atacado por un dron ruso. El momento quedó captado en video y fue difundido en redes sociales.

Al parecer, el muerte del ciudadano colombiano, quien viajó a Ucrania para sumarse a las filas que combaten a los milicianos rusos, se registró el pasado 14 de agosto; sin embargo, las imágenes fueron publicadas más de 15 después.

La víctima fue identificada como José Vaquiro Arroyave, conocido como ‘Chepelin’, de 51 años, quien usaba un uniforme militar ucraniano. En las imágenes se ve al hombre dentro de una zanja, mostrando una placa de identificación y una bandera de Colombia.

De acuerdo con información revelada por ‘El Tiempo’, ‘Chepelin’ había llegado a tierras ucranianas junio de 2025 e integraba la Brigada Mecanizada 31 del Ejército de Ucrania. Luego de su arribo a Kiev, el colombiano se adentró en el corazón del conflicto para enfrentar a las tropas rusas.

En las imágenes de escasos 41 segundos, se observa el momento en que el colombiano fue localizado por un dron ruso en plena zona de combate. Además, se ve como Vaquiro Arroyave intenta dejar claro que es un combatiente extranjero; sin embargo, todo termina con la explosión del dispositivo aéreo.

Vaquiro Arroyave estaba tendido en el suelo, usando gafas oscuras. Se le vio intentar extraer del bolsillo una pequeña bandera de Colombia y el emblema de su brigada.

También se conoció que el colombiano de 51 años había realizado varias publicaciones en redes sociales desde su llegada a Ucrania, lo que supuestamente habría ayudado al bando contrario a localizar a su brigada.

Una de las primeras publicaciones la realizó el pasado 5 de junio, donde se le ve, al parecer, en un campamento militar ucraniano. Su última grabación compartida en redes sociales fue el 17 de julio, en ese momento no portaba uniforme, pero estaba acompañado de otros hombres, que aparentemente eran otros mercenarios colombianos.

El colombiano compartió al menos diez videos en los que mostraba sus desplazamientos, armamento y compañeros de tropa.

Según la información difundida por ‘El Tiempo’, Vaquiro Arroyave era oriundo de Yumbo, en el Valle del Cauca, y había estudiado Licenciatura en Enfermería en la Universidad Libre Cali. También, se conoció que había formado parte de las fuerzas militares de Colombia.