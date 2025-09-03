La comunidad de Armenia y la hinchada del Deportes Quindío se encuentran de luto tras la repentina muerte de Jhoan Manuel Zapata Rivera, un joven de 27 años que se hacía llamar El Bendecido AQ en redes sociales.

Zapata Rivera perdió la vida en un accidente de tránsito en Brasil. Hace meses atrás el joven había hecho una travesía en bicicleta desde su barrio Santafé con la meta de recorrer varios países de Suramérica y llegar a São Paulo.

El joven adaptó su bicicleta amarilla y era su compañera inseparable durante un viaje que compartía con entusiasmo en redes sociales, donde soñaba con consolidarse como creador de contenido.

Según la información preliminar, el accidente ocurrió en el municipio de Candeias do Jamari, cuando una motocicleta lo arrolló de forma inesperada. Las graves heridas provocaron su muerte casi inmediata.

Su madre, Ana Lucía Zapata, relató que la última conversación que sostuvo con su hijo fue el sábado 30 de agosto, pocas horas antes de la tragedia. Recordó también que durante sus recorridos él obtenía recursos reparando rejas, puertas y estructuras metálicas con el pequeño equipo que transportaba en su bicicleta.

Amigos, familiares y los integrantes de la barra Artillería Verde Sur expresaron su dolor. En particular, el parche ‘Plagas Santander’ lo recordó como un joven alegre, extrovertido y apasionado por el Deportes Quindío, equipo al que acompañó en numerosos estadios del país.

En redes sociales, espacio que tanto disfrutaba, se multiplicaron los mensajes en su memoria. Allí, las publicaciones destacan su optimismo y la energía positiva con la que asumía cada reto.

Asimismo, su madre busca cumplirle ese deseo de volver a Armenia, al menos para darle el último adiós. Sin embargo, no cuenta con los recursos necesarios para la repatriación del cuerpo y está solicitando ayuda a las autoridades y a la comunidad.