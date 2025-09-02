La multinacional suiza Nestlé, reconocida por productos como las barras Kit Kat y cápsulas de café Nespresso, anunció el despido inmediato de su director ejecutivo global, Laurent Freixe, tras el resultado de una investigación interna por presunto conflicto de intereses.

Lea más: Trump dice que EE. UU. atacó un barco cargado de drogas proveniente de Venezuela

Según la BBC, la investigación se originó a partir de una denuncia realizada a través del canal interno de la compañía. Según se reveló, Freixe mantenía una relación con una empleada que no pertenece al equipo ejecutivo, lo que representaba una situación incompatible con los principios de gobernanza de la empresa.

La indagatoria fue conducida por el presidente de Nestlé, Paul Bulcke, junto al consejero independiente Pablo Isla, y contó con la supervisión de un asesor externo.

“Esta fue una decisión necesaria. Los valores y la gobernanza de Nestlé son pilares sólidos de nuestra empresa”, expresó Bulcke al anunciar el despido.

Ver más: Capturan en Panamá a cuatro personas vinculadas a contenedor con droga que iba a Francia

También agradeció los casi 40 años de servicio de Freixe en la compañía, quien asumió el cargo de CEO global apenas en septiembre pasado, en reemplazo de Mark Schneider.

Nestlé confirmó que Freixe no recibirá indemnización por su salida. En su lugar, fue designado Philipp Navratil, ejecutivo de larga trayectoria en la empresa desde 2001, quien ahora tendrá la tarea de liderar la firma sin alterar la estrategia corporativa ni los objetivos de rendimiento, según afirmó Bulcke.

“No cambiará el rumbo de su estrategia y no disminuirá el rendimiento”, añadió.

Lea también: Colegio Nacional de Periodistas pide liberación de 18 trabajadores detenidos en Venezuela

Este caso se suma a otros despidos recientes de altos ejecutivos por razones similares. En el pasado, compañías como BP y McDonald’s también separaron de sus cargos a sus directores generales por mantener relaciones personales con colegas, lo que derivó en investigaciones internas y consecuencias legales.