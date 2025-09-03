Un niño de 11 años, identificado como Julián Guzmán, murió tras recibir un impacto de bala en la espalda por parte de un hombre de 42 años, cuando estaba jugando junto a su primo a ‘tin tin corre corre’.

El caso ocurrió en la calle Mimbrough, en el este de la ciudad de Houston, estado de Texas, EE. UU., en la noche del pasado sábado 30 de agosto.

De acuerdo con la denuncia, Julián Guzmán y su primo salieron de la vivienda donde se celebraba una fiesta familiar y empezaron a jugar en el vecindario a ‘tin tin corre corre’, que consiste en tocar las puertas o los timbres de casas y huir antes de que alguien salga de la residencia.

Al parecer, los menores hicieron la broma a varios habitantes del vecindario antes de llegar a la casa de Gonzalo León Jr., hacia las 11:00 p. m. del sábado. Según las autoridades, este hombre estuvo “esperando en la oscuridad” a que regresaran los niños, quienes habían llamado a su puerta ya varias veces.

Cuando Julián Guzmán y su primo volvieron a hacer la broma en la casa de Gonzalo León Jr., este esperó a que salieran corriendo y disparó en dos direcciones: primero hacia el suelo y luego contra los niños, hiriendo de gravedad al de 11 años en la espalda.

Julián logró correr una cuadra antes de desplomarse por la herida de bala. Su primo intentó arrastrarlo, pero no pudo y fue en busca de ayuda para auxiliarlo. El lesionado fue llevado a un hospital cercano, donde falleció el domingo 31 de agosto.

Con el testimonio del primo de Julián Guzmán, los agentes de la Policía llegaron al domicilio de Gonzalo León Jr. y lo arrestaron. Este hombre es un veterano del Ejército de Estados Unidos, reveló ‘CNN’.

Departamento de Policía de Houston Gonzalo León Jr.

Las autoridades hallaron en la casa del sospechoso más de 20 armas de fuego, incluyendo rifles, armas largas y pistolas.

“Este es un sujeto que asesinó brutalmente a un niño de 11 años simplemente porque estaba enojado”, dijo a periodistas Sean Teare, fiscal de distrito del condado de Harris, donde ocurrió el homicidio.

Gonzalo León Jr. fue acusado de homicidio el lunes 1 de septiembre y el día siguiente una jueza fijó su fianza en un millón de dólares.

Mientras avanza el proceso judicial en su contra, debe permanecer bajo arresto domiciliario y monitoreo electrónico.

La familia de Julián Guzmán pide justicia por el crimen, que ha conmocionado a Estados Unidos.