El condado de Muskogee, en Oklahoma, en Estados Unidos, está conmocionado tras conocerse un caso de abuso sexual y negligencia infantil que involucra a una menor de 11 años que dio a luz en su propia casa.

Las autoridades confirmaron que el padre biológico del bebé es el padrastro de la niña, identificado como Dustin Walker, de 34 años.

El pasado 16 de agosto, la policía acudió a la vivienda de Dustin y Cherie Walker, luego de que un vecino alertara sobre el parto de la menor. En el lugar vivían seis niños y varios animales en condiciones precarias.

Acusan a Dustin Walker de abuso tras confirmarse que su hijastra de 11 años quedó embarazada y dio a luz el pasado 16 de agosto. El ADN dice que él es el padre. Su esposa, Cherie Walker y madre de la niña de 11 años también está acusada como cómplice. pic.twitter.com/trUMikFX9V — Yesmani Gomez (@yesmanigomez) August 28, 2025

Los vecinos indicaron que esta vivienda no contaba con servicios básicos y el suelo estaba cubierto de heces. La niña, que llevaba 36 semanas de embarazo, nunca recibió controles médicos ni atención prenatal.

En un primer momento, los adultos aseguraron desconocer el embarazo, pero la versión resultó poco creíble para los oficiales.

Both Dustin and Cherie Walker are currently being held without bail, and are charged with the same crimes (1 count of Sexual Abuse of a Child under 12 & 6 counts of child neglect). The child who was allegedly impregnated at 10 by Walker and gave birth at home at 11, is said to be… https://t.co/XIzJRU5a3i pic.twitter.com/hk80zhIADm — Lauren Conlin (@conlin_lauren) August 29, 2025

Una prueba genética reveló que el recién nacido tenía un 99,99 % de compatibilidad con Dustin Walker, padrastro de la niña, quien fue acusado de abuso sexual infantil. Su esposa Cherie, madre de la víctima, enfrenta cargos por haber encubierto y permitido el delito.

Ambos ya habían sido arrestados por seis cargos de negligencia infantil, que se suman a los nuevos procesos judiciales en su contra. Los cinco hermanos de la menor, de entre 2 y 9 años, fueron trasladados a un albergue.

Dustin Walker and Cherie Walker.



Asimismo, descubrieron que la abuela de los niños, Michelle Justus, no solo estaba al tanto de la situación familiar, sino que habría colaborado con la pareja al brindarles ayuda económica y logística.

Por este motivo ella también fue arrestada y enfrenta seis cargos de negligencia infantil. Defendió públicamente a su hija y a su yerno, más tarde admitió que sabía del embarazo, pero que le habían asegurado que el padre era un niño de 12 años.

La fiscal adjunta del condado, Janet Hutson, calificó este caso como “uno de los más graves” que ha tenido que procesar. “Esta niña está traumatizada. No solo fue abusada, sino que tuvo que dar a luz en condiciones indignas y sin asistencia médica”.