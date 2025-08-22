La Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior de Ecuador deportó a Colombia a un hombre acusado de asesinato en el país, quien fue identificado por la policía en el centro histórico de Quito durante un operativo de control rutinario.

Leer más: Identifican a capturados por millonario fraude con títulos judiciales en Atlántico

El colombiano, identificado como Marco Antonio C.C., tenía una orden de captura vigente en Colombia por homicidio agravado e intentó presentar la documentación de su hermano cuando los agentes le pidieron que se identificara.

Tras el cruce de información con las autoridades colombianas, se descubrió su identidad real y su situación irregular en el país, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

En el mismo operativo, los agentes identificaron a otro ciudadano colombiano que se encontraba de manera irregular en Ecuador.

Ambos fueron deportados a su país de origen en el puente internacional de Rumichaca, el principal paso fronterizo entre Ecuador y Colombia, ubicado sobre el río Guáitara.

Ver también: María Corina Machado advierte que nueve presos políticos “han intentado suicidarse” a causa del “trato despiadado”

El suceso se produce apenas un mes después de que el Gobierno ecuatoriano anunciara la deportación de 1.000 presos colombianos para mantener “la seguridad interna y el orden público”, según detalló la cartera de Estado.