El caso de Gabriela Nicole Pratts, la joven de 16 años asesinada el pasado lunes 11 de agosto, en su pueblo natal, Aibonito, en Puerto Rico, sigue causando conmoción.

Y es que un día antes que Pratts cumpliera 17 años, asistió a una fiesta para celebrar el “Cierre de Verano” anual, previo al comienzo de las clases, junto con su madre, cuando en la madrugada fue atacada a puñaladas por un grupo de jóvenes.

La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Lourdes L. Gómez Torres, explicó en medios de comunicación que la joven tenía problemas con una de las jóvenes y por eso le pidió a su madre que la acompañara.

Gabriela fue asesinada frente a su madre que fue retenidas por varias jóvenes que participó del ataque con arma blanca.

Pratts, se topó con las chicas y recibió ocho puñaladas. Su madre Lisandra Lisa Rosario intentó intervenir pero fue retenida por las otras jóvenes.

Asimismo, el primo de Nicole también resultó herido al tratar de protegerla. Precisamente, gracias a su testimonio pudieron arrestar a las principales sospechosas del asesinato.

El Departamento de Justicia de Puerto Rico indicó que Elvia Cabrera, de 40 años, y Anthonieshka Avilés, de 17, madre e hija, fueron capturadas por este caso y la primera fue trasladada a Bayamón y la segunda a una institución en Ponce.

Las mujeres enfrentan dos cargos de asesinato en primer grado y violación de la Ley de Armas, por lo que, la jueza Valery Téllez impuso una fianza de un millón de dólares a cada una.

Policía de Puerto Rico Anthonieshka Avilés y su madre Elvia Cabrera, hasta el momento, las dos únicas imputadas por el crimen.

Asimismo, también explicaron que siguen investigando a otras cuatro personas por el caso, una adulta y tres menores de edad.

La secretaria de Justicia de Puerto Rico expresó: “Como secretaria de Justicia y, sobre todo, como madre, puedo asegurar que desde el primer momento lo atendimos con diligencia y responsabilidad. En conjunto con la policía, recopilamos toda la evidencia necesaria para presentar cargos contra las imputadas. Ahora, tendrán que responder por lo que hicieron”.

X @sylvia_hernandz Sepultura de la adolescente.

Este lunes 25 de agosto tendrá lugar la próxima vista preliminar. “Este crimen ha provocado una indignación colectiva en Puerto Rico”, finalizó Torres.

¿Quién era Gabriela Nicole Pratts, la joven de 16 años asesinada en Puerto Rico?

Gabriela Nicole Pratts iba a cumplir 17 años y estaba a punto de comenzar su último año en la escuela superior Bonifacio Sánchez Jiménez.

Madre de Gabriela Nicole Pratts le dedicó un emotivo mensaje: “Siento un vacío en mi corazón que no lo aguanto”

Lisandra, su madre, le dedicó un mensaje en Facebook e indicando que le hará justicia. “De todos los ángeles que hay en el cielo, uno de ellos es mi eterno amor”. Te extraño tanto. Hubiera querido que me pasara a mí y no a ti, que estabas empezando a vivir”.

Facebook Lisandra Lisa Rosario, madre de Gabriela Nicole Pratts, le dedicó un emotivo mensaje

Igualmente, relató que hará justicia por su hija. “Siento un vacío en mi corazón que no lo aguanto. Te quitaron la vida de la peor manera. Juro que la justicia llegará. Te amo y te amaré toda mi vida, mi eterno amor”.