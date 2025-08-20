El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este miércoles “acortar” el plazo de preparación previo a que las tropas invadan la ciudad de Gaza, donde se refugian un millón de palestinos.

Leer más: Un año sin saber del paradero de la menor Ana Valeria Alfaro, desaparecida en el suroriente de Barranquilla

“De cara a la aprobación de los planes para la operación en la ciudad de Gaza, el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó acortar los plazos para la toma de los últimos bastiones terroristas y derrotar a Hamás”, detalló en un comunicado la Oficina del mandatario.

El escueto texto, que podría responder a una maniobra de presión tanto a Hamás como a la población palestina obligada a desplazarse, no ofrece ninguna posible fecha.

Tampoco el Ejército israelí ha hecho ninguna alusión al respecto, más allá de repetir este miércoles que ya han comenzado “las operaciones preliminares” en algunos barrios de la capital gazatí.

El portavoz castrense, Effie Defrin, dijo este 20 de agosto en una comparecencia online que “el Ejército ya controla las puertas de la ciudad de Gaza” y que ya hay fuerzas apostadas en el barrio periférico sureño de Zeitún y en localidad de Yabalia (al norte de la ciudad de Gaza).

Ver también: La ponencia de la magistrada Marjorie Zúñiga que protege los derechos laborales de las personas con discapacidad

“Fuerzas adicionales se unirán a los combates en el futuro próximo”, aseguró en la compadecencia Defrin.

Según fuentes gazatíes, los ataques y bombardeos se han incrementado en estos dos puntos, así como la demolición de viviendas. Además, el Ejército ha llamado a filas a 60.000 reservistas, según un comunicado de Defensa.

Desde octubre de 2023, más de 62.000 palestinos han sido asesinados en 22 meses de ofensiva israelí, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, si bien esta cifra podría ser conservadora. Entre ellos hay 18.000 niños.

Le sugerimos: Olímpica dice que el 100 % de los colaboradores “tiene contrato laboral en concordancia con las reglamentaciones vigentes”

Además, cerca de dos millones de gazatíes se han visto forzosamente desplazados, muchos múltiples veces, y desde entonces la mayoría malvive en tiendas de campaña dentro de un enclave en la que han sido destruidas casas, colegios y hospitales.