Una velada de boxeo en Tokio tuvo un trágico desenlace con dos japoneses muertos a causa de las graves lesiones que sufrieron durante las peleas.

Hiromasa Urakawa y Shigetoshi Kotari, ambos de 28 años, fueron los boxeadores que fallecieron tras protagonizar duros combates por separado, en el evento Dynamic Glove on U-Next Vol°35.

Cartelera del evento. El último del lazo izquierdo es Hiromasa Urakawa y el primero del lado derecho es Shigetoshi Kotari.

Fue el 2 de agosto cuando Shigetoshi Kotari se enfrentó en el ring contra Yamato Hata, y Hiromasa Urakawa lo hizo con Yoji Saito.

El primer combate terminó en empate tras doce asaltos. Shigetoshi Kotari se arrodilló visiblemente agotado tras la pelea, el público lo aplaudió, luego se levantó y con dificultad caminó hacia el vestuario. Allí el japonés se desplomó y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico.

Mientras que el combate de Hiromasa Urakawa tuvo su fin en el octavo asalto, cuando este pugilista cayó al suelo gravemente herido tras recibir un recto de derecha de Yoji Saito.

Urakawa no pudo levantarse y el árbitro dio por terminado el combate para que sacaran al boxeador en camilla y le brindaran atención médica.

Según medios locales, tanto Kotari como Urakawa presentaron un hematoma subdural agudo, una lesión grave que consiste en acumulación de sangre entre la cubierta del cerebro (duramadre) y la superficie del mismo.

Ambos fueron intervenidos quirúrgicamente, pero fallecieron tras varios días de hospitalización.

El deceso de Kotari se registró el viernes 8 de agosto a las 22:59 y el de Urakawa el sábado 9 de agosto a las 22:31.

La Organización Mundial de Boxeo (OMB) lamentó la muerte de los japoneses a través de un comunicado.

“La WBO lamenta el fallecimiento del boxeador japonés Hiromasa Urakawa, quien sucumbió trágicamente a las lesiones sufridas durante su combate contra Yoji Saito el 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio. Esta triste noticia llega después del fallecimiento de Shigetoshi Kotari, quien murió a causa de las lesiones sufridas en su combate en la misma velada. Extendemos nuestro más sentido pésame a las familias, amigos y a la comunidad boxística japonesa en estos momentos tan difíciles”, expresó la OMB.

The WBO mourns the passing of Japanese boxer Hiromasa Urakawa, who tragically succumbed to injuries sustained during his fight against Yoji Saito on August 2 at Korakuen Hall in Tokyo.



This heartbreaking news comes just days after the passing of Shigetoshi Kotari, who died from… pic.twitter.com/CDzoSmKU2d — WBO (@WorldBoxingOrg) August 9, 2025