En las últimas horas se conoció el fallecimiento de 18 bebés recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil, ubicado en la ciudad costera de Guayaquil, en Ecuador. Las muertes se habrían dado, presuntamente, por la falta de insumos médicos.

La tragedia en este hospital público, se presenta en medio de la crisis de salud que enfrenta el vecino país. Las autoridades descartaron una infección generalizada por el contagio de una bacteria.

Cabe recordar que actualmente en Ecuador existe una declaratoria de emergencia del sector de salud por parte de médicos, enfermeras, y pacientes, que se han quejado por la falta de medicinas e insumos en los hospitales públicos.

De acuerdo a medios locales, el suceso habría ocurrido el pasado 23 de julio por la ausencia de cánulas nasales, dispositivos médicos esenciales para suministrar oxígeno a bebés con dificultades respiratorias, pero la noticia fue revelada el pasado 9 de agosto por el medio digital La Posta.

Sin embargo, el Hospital Universitario indicó el sábado en un comunicado que “se han reportado 12 fallecimientos de pacientes neonatos” por causas “multifactoriales” derivadas de “un estado clínico complicado por su nacimiento prematuro o muy prematuro”.

Por su parte el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, lamentó lo sucedió, a través de su cuenta de X, y pidió al personal médico que le informen sobre la cantidad de insumos médicos que hacen falta, para solucionar la problemática.

“Como Alcalde de Guayaquil, como padre de familia me siento conmovido por el fallecimiento de niños en un hospital estatal. Les ruego señores médicos informarnos cuantas cánulas faltan para comprarlas inmediatamente. Solucionamos sin problema. De corazón. Esto es demasiado doloroso. No debe repetirse”, añadió el mandatario ecuatoriano.