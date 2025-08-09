Una cámara de seguridad del billar llamado ‘El Imperio Rojiblanco’, ubicado en la carrera 3C con calle 74A, captó el momento exacto en el que un hombre de 28 años fue asesinado.

La víctima, identificada como Johan Alberto Blanco Gerónimo, se encontraba jugando en una mesa cerca de la puerta del establecimiento junto con dos hombres.

En ese momento, Blanco Gerónimo saca su celular y se dispone a mandar un mensaje, cuando un hombre armado entra al establecimiento, se acerca a la víctima y le dispara en repetidas ocasiones. El atacante huye rápidamente, mientras las personas presentes corren despavoridas.

Según el reporte policial, el hecho ocurrió hacia las 12:45 a. m. y la víctima fue trasladada de urgencia por conocidos a la clínica San Ignacio, donde falleció minutos después. Blanco Gerónimo tenía una medida de detención domiciliaria y siete anotaciones judiciales por delitos como porte ilegal de armas, hurto y fuga de presos.

Cabe reseñar que la zona en la que se perpetró el atentado es de injerencia del grupo criminal ‘Los Costeños’.