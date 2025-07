La defensa de José Adolfo ‘Fito’ Macías Villamar se mostró evasivo sobre si su cliente negociaría un acuerdo de culpabilidad con el Gobierno de EE.UU., que logró extraditarlo para responder por siete cargos relacionados con narcotráfico y armas, y recordó que aún no ha visto las evidencias contra el presunto narcotraficante.

“Necesito la evidencia, aún no tengo un concepto sobre el caso porque no ha tenido acceso aún a la evidencia”, dijo el letrado Alexei Schacht a su salida del tribunal federal para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn tras la primera audiencia de su cliente, que se extendió por media hora, donde se el líder de Los Choneros se declaró no culpable.

Indicó además que cuando se reúna con la Fiscalía para obtener la evidencia, sostendrá reuniones con su cliente para discutir el proceso judicial.

Durante la audiencia en el tribunal federal parta el Distrito Este de Nueva York, la jueza de instrucción, Vera Scandon, preguntó a la Fiscalía si estaban negociando con Macías, pero el fiscal contestó en la negativa y recordó que el ecuatoriano acababa de llegar.

El presunto líder de Los Choneros, de 45 años, fue traído el domingo en la noche a Nueva York en el primer caso de extradición que se produce entre Ecuador y EE.UU., tras haberse enmendado la Constitución ecuatoriana en 2024, que prohibía ese proceso.

Schacht dijo además que “los cargos son un poco raros” al referirse a que entre los cargos que enfrenta Macías figura además tráfico de armas. “Es la primera vez de mi cliente en EE.UU. pero le acusan de tráfico de armas en EEUU y eso no tiene sentido”, afirmó.

Macias, que contrariamente a otros narcos no llevaba cadenas en los pies, se mostró muy tranquilo durante la audiencia y siguió el proceso en la sala de Scandon a través del intérprete de la corte. Como parte de este tipo de audiencia la jueza preguntó al acusado si había discutido con su abogado la acusación, si éste le había explicado sobre sus derechos.

La jueza explicó además al ecuatoriano que tiene derecho a un juicio rápido en 70 días, pero la Fiscalía argumentó que este es un caso complejo -con lo que estuvo de acuerdo la defensa- y que esa fecha tendría que extenderse, por lo que los 70 días comenzarían a ser contados desde el 19 de septiembre cuando será su próxima audiencia con el juez que presidirá su caso.

La magistrada accedió al pedido de la defensa de que Macías fuera examinado por un médico al señalar que sufre de alta presión, gastritis y las secuelas dejadas por varias esquirlas de bala en su cuerpo. Su abogado dijo estar complacido porque la jueza prestó atención a este reclamo.

Macias, que vestía pantalón caqui, camiseta oscura y por debajo otra color naranja, permanecerá en la cárcel federal de Brooklyn debido a su peligrosidad y alto riesgo de fuga, indicó la fiscalía.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador aprobó el pasado jueves la extradición de Macías Villamar, lo que éste aceptó- quien fue recapturado el pasado 25 de junio después de haberse fugado de la cárcel donde cumplía una condena de 34 años impuesta en 2011 por varios delitos como narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada.