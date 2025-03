Richard Sandrak, con tan solo 11 años se hizo tendencia en todo el mundo por sorprendente fuerza y su impresionante físico. Rápidamente se hizo conocido como una estrella del fisicoculturismo infantil.

Leer también: Capturan a hombre que habría asesinado a su madre de 72 años en República Dominicana

Se empezaron a difundir videos de Sandrak en los cuales mostraba su fuerza, levantando hasta tres veces su peso corporal, lo que hizo que fuera reconocido como ‘El niño más fuerte del mundo’ en 2005.

Sin embargo, detrás de todo ese éxito repentino, había una historia de sufrimiento que apenas se atrevió a contar en la actualidad, ya con 32 años de edad.

Richard, quien nació en Ucrania, pero se crio en Pensilvania, Estados Unidos, sufrió de niño de abusos por parte de su padre, en relación al control que ejercía sobre él para que realizara los ejercicios con rutinas excesivas.

“Cuando la gente habla de un recuerdo de la infancia, normalmente se asocia a algo positivo. No me siento identificado con eso. Para mí, era algo cotidiano que mi padre abusara física y emocionalmente de mí”, dijo Sandrak en una entrevista al medio Metro, de Inglaterra.

Contó Richard que era sometido, además de una rutina de ejercicios para adultos, a una dieta para mantener su musculatura.

“Mi padre solía tener ataques de ira y lo que comenzaba como un entrenamiento normal terminaba conmigo haciendo una triple patada dividida (realizando tres patadas consecutivas en un solo movimiento) durante 12 horas”, dijo.

Añadió: “Nunca lo olvidaré, porque fue extremadamente agotador y emocionalmente pesado. Y hubo más momentos de los que puedo contar en los que una simple sesión de entrenamiento se convirtió en lo que parecía una situación de rehenes realmente intensa”

También detalló que su padre muchas veces lo agredió físicamente para obligarlo a completar las rutinas de ejercicios.

“Me golpearon físicamente para que lo hiciera. Mi padre era muy abusivo. Aprendí desde muy joven a no pedir que me detuvieran. Aprieto los dientes y sigo haciendo lo que me dicen”, aseveró.

Importante: Video: así capturaron a una banda colombiana dedicada al robo de apartamentos en Florida

Por todo lo sufrido, un día Richard se llenó de valor y decidió llamar a emergencias para denunciar a su padre.

“Y los llamé y les dije que no hicieran sonar las sirenas; vinieron y se lo llevaron. Fue un soplo de aire fresco desde entonces”, dijo.

El padre de Richard fue arrestado y posteriormente deportado a Ucrania. Desde entonces no lo ha vuelto a ver. “Siempre le guardaré rencor. Dicen que hay que perdonar y olvidar. Puede que esté dispuesto a perdonar, pero nunca olvidaré”, concluyó.

Richard dejó el mundo del fisicoculturismo y ahora trabaja como doble de riesgo en Universal Studios en Hollywood, participando en acrobacias y escenas de acción.

“Me encanta lo que hago. Puedo divertirme, trabajar en algo emocionante y, lo más importante, nadie me obliga a hacerlo”, se le escucha decir en la entrevista.