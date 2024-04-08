El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que ya 'hay una fecha' para la invasión israelí de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde miles de palestinos acudieron a buscar refugio tras el comienzo de la guerra.

En un mensaje en vídeo, Netanyahu explicó que ha recibido información detallada sobre el avance de las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás en El Cairo para lograr un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes israelíes en la Franja.

La victoria de Israel sobre Hamás 'requiere entrar en Rafah y eliminar a los batallones terroristas. Va a ocurrir: hay una fecha', dijo el primer ministro.

Netanyahu parecía responder así a las críticas de sus socios ultraderechistas en el Gobierno, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, que en las últimas horas han lanzado mensajes de advertencia al mandatario ante los avances en las negociaciones y la retirada de tropas israelíes del sur de la Franja.

'Si Netanyahu decide finalizar la guerra sin un asalto amplio a Rafah no contará con el mandato para servir como primer ministro', llegó a decir Ben Gvir, líder del partido Poder Judío y ministro de Seguridad Nacional.

Mientras tanto, una fuente de Hamás confirmó a EFE que el grupo ha recibido una propuesta de acuerdo que incluye el retorno de desplazados a Gaza, pero no a sus hogares, sino a campamentos de refugiados.

'Creemos que la ocupación está intentando ganar tiempo fingiendo que hacen ofertas serias', dijo la fuente, que destacó que Hamás no aceptará ningún acuerdo que no contemple un alto el fuego que conduzca al fin de la guerra, que se permita a los desplazados volver a sus hogares y la retirada total de las fuerzas israelíes, además de un aumento sustancial de la ayuda humanitaria.

Con todo, la fuente apuntó a que los líderes de Hamás en Gaza discutirán la propuesta antes de dar una respuesta definitiva.