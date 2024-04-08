El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó este domingo investigaciones contra el billonario estadounidense Elon Musk, propietario de la plataforma X, por sus ataques a la Justicia brasileña y su amenaza de no obedecer determinaciones para bloquear cuentas en la red social.

Las investigaciones por los supuestos delitos de 'manipulación criminal y dolosa' de la plataforma X y obstrucción a la justicia fueron ordenadas por el magistrado Alexandre de Moraes, uno de los miembros de la Corte Suprema y responsable por un proceso sobre el uso de las redes sociales para la difusión de falsas noticias y ataques a la democracia.

La decisión fue publicada en el portal de la Corte Suprema este domingo luego de que el magnate, en un mensaje en su cuenta en X, acusó a De Moraes de imponer la censura en Brasil con sentencias para bloquear diferentes perfiles en la red social sin motivo.

Musk ya había advertido el sábado que desobedecería las decisiones del magistrado así eso le acarrease varias multas y le obligase a cerrar la empresa en Brasil, ya que, en su opinión, la defensa de la libertad de expresión es más importante que las ganancias.

'En breve X publicará todo lo exigido por el magistrado y cómo esas peticiones violan la ley brasileña. Ese juez, descarada y repetidamente, ha traicionado la Constitución y el pueblo de Brasil. Debería renunciar o ser impugnado', afirmó el billonario.

En su decisión, De Moraes determinó la inclusión de Musk en la investigación que adelanta sobre la existencia de redes dedicadas a difundir falsas noticias y ataques a la democracia por las redes sociales por la supuesta 'manipulación dolosa' de la plataforma X.

Igualmente determinó una investigación aparte contra el magnate por el crimen de obstrucción a la justicia en procesos por asociación para delinquir e incitación al crimen.

De Moraes también advirtió a la plataforma X que 'se abstenga de desobedecer cualquier orden judicial ya dictada, o de reactivar cualquier perfil cuyo bloqueo ya haya sido ordenado por esta Corte Suprema o por el Tribunal Electoral de Brasil', bajo pena de multa diaria de 100.000 reales (unos 20.000 dólares) por cada cuenta que esté activa.

La disputa entre Musk y las autoridades brasileñas comenzó el sábado cuando la red X informó que había sido forzada a 'bloquear determinadas cuentas populares en Brasil' por decisión judicial.

Posteriormente, el millonario dijo que levantaría todas las restricciones impuestas por la Justicia pese a las posibles consecuencias como una forma de luchar contra la censura.

'La flagrante conducta de obstrucción a la Justicia brasileña, la incitación al crimen, la amenaza pública de desobediencia a las ordenes judiciales y la negativa de la plataforma a cooperar son hechos que le faltan al respeto a la soberanía de Brasil y que refuerzan la conexión de las actividades de la plataforma X con las prácticas ilícitas investigadas', dijo el magistrado en su decisión.

Igualmente advirtió, en letras mayúsculas, que las redes sociales no son tierra sin ley ni tierra de nadie, y que deben absoluto respeto a las leyes brasileñas.

Este mismo domingo, la diputada brasileña Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), la formación liderada por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, acusó a Musk de amenazar la democracia en Brasil por sus ataques a la Justicia.

La parlamentaria dijo que, con sus reiterados ataques a la Justicia y al Tribunal Electoral, el magnate 'amenaza directamente el Estado de derecho democrático y las instituciones en nuestro país'.