La diputada brasileña Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), la formación liderada por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este domingo al millonario Elon Musk, propietario de la red social X, de amenazar la democracia en Brasil por sus ataques a la Justicia.

'Las manifestaciones indebidas y abusivas del millonario estadounidense Elon Musk, dueño de la plataforma X, atentan contra la soberanía brasileña y merecen el más vehemente repudió', afirmó la importante aliada del líder progresista en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La parlamentaria agregó que, con sus reiterados ataques a la Justicia y al Tribunal Electoral, el magnate 'amenaza directamente el Estado de derecho democrático y las instituciones en nuestro país'.

Su acusación se produjo luego de que el magnate publicara un mensaje en su cuenta en X en el que acusó a Alexandre de Moraes, magistrado de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral, de imponer la censura en Brasil con sentencias para bloquear diferentes perfiles en la red social acusados de difundir falsas noticias.

Musk ya había advertido el sábado que desobedecería las decisiones del magistrado así eso le acarreara varias multas y le obligara a cerrar la empresa en Brasil, ya que, en su opinión, la defensa de la libertad de expresión es más importante que las ganancias.

'En breve X publicará todo lo exigido por el magistrado y cómo esas peticiones violan la ley brasileña. Ese juez, descarada y repetidamente, ha traicionado la Constitución y el pueblo de Brasil. Debería renunciar o ser impugnado', afirmó el millonario.

Según la presidenta del PT, los ataques de Musk son una demostración de su arrogancia y tan solo sirven para alimentar la campaña de mentiras del expresidente Jair Bolsonaro, el líder de la ultraderecha brasileña y que durante la campaña presidencial de 2022 puso en duda la fiabilidad del sistema electoral brasileño.

Bolsonaro, que igualmente acusa a Moraes de imponer la censura en Brasil, es investigado por un supuesto intento de golpe de Estado contra Lula, su mayor rival político.

La diputada aseguró que los ataques del magnate 'configuran una injerencia totalmente fuera de lugar en la vida política y en la democracia en nuestro país' y que evidencias que las redes sociales tienen que ser sometidas a una regulación clara.

En el mismo sentido se había pronunciado Jorge Messias, el titular de la Abogacía General de la Unión (AGU), órgano responsable por los asuntos jurídicos del Gobierno, y quien urgió una reglamentación de las redes sociales ante las amenazas de Musk.

'Es urgente reglamentar las redes sociales. No podemos convivir en una sociedad en que billonarios con domicilio en el exterior tengan control de las redes y se digan en condiciones de violar el Estado de Derecho y de incumplir órdenes judiciales, y que amenacen a nuestras autoridades', afirmó Messias.

La disputa entre Musk y las autoridades brasileñas comenzó el sábado cuando la red X informó que había sido forzada a 'bloquear determinadas cuentas populares en Brasil' por decisión judicial.