Unas16 personas fallecieron este sábado y otras 50 resultaron heridas por ataques de aviones de guerra sobre la localidad de Hamuria, ubicada al este de la capital siria, Damasco, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

La ONG advirtió de que el número de muertos puede aumentar debido a que hay heridos en estado grave y a que todavía hay desaparecidos, y dijo que aún se desconoce el número exacto de mujeres y niños que se encuentran entre las víctimas.

Asimismo, destacó que esta 'masacre' tiene lugar en el marco del incremento durante la semana pasada de los bombardeos sobre la zona de Guta Oriental, región situada al noreste de Damasco, por parte de las fuerzas gubernamentales.

Guta Oriental es el principal bastión opositor de las afueras damacenas y suele ser objetivo de ataques aéreos y de artillería del Ejército sirio.

Esta semana, facciones rebeldes e islámicas lanzaron una ofensiva para ganar terreno a las fuerzas del régimen en el barrio de Yobar, en el noreste de la capital, que está siendo escenario de combates y bombardeos en los últimos días.

También se han registrado choques en los vecinos barrios de Barze y Al Qabún, así como en la localidad de Harasta, ubicada también en Guta Oriental.