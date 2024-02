“Yo decía: ¿por qué me pasa esto?”: Juan Carlos Bayter sobre su secuestro

Una hora al día para lavar su ropa, tomar aire, hacer sus necesidades. Eso era todo lo que hacía durante su secuestro Juan Carlos Bayter, el odontólogo del Banco, Magdalena, que fue liberado en la noche del domingo 18 de febrero, tras estar más de cuatro meses bajo el poder de grupos armados ilegales.

Con algo de tranquilidad, aceptación y reflexión, el banqueño compartió su experiencia durante una eucaristía que se llevó a cabo en ese municipio por su liberación y que fue transmitida por el medio local Canal Doce. Ante sus familiares, amigos y asistentes, Bayter relató cómo enfrentó su cautiverio y enfatizó que se encomendó a Dios para superar este difícil momento de su vida.

"No fue fácil. Vi la misericordia de Dios. Fue una experiencia tan rara porque yo siempre llevo a mis hijos al colegio solo, esa vez (del secuestro) no sé por qué le dije a mi esposa que me acompañara", expresó. En ese momento, según su relato, pensó que lo iban a robar: "Me bajé del carro , alcé las manos y dije: 'aquí fue', luego me montaron en la camioneta", contó.