Un contundente golpe contra las redes ilegales de juegos de azar se registró en Barranquilla, donde funcionarios de Coljuegos, en articulación con el CTI de la Fiscalía, el Ejército Nacional y la Policía Judicial, incautaron 293 elementos y desmantelaron un establecimiento clandestino dedicado al ensamblaje de máquinas tragamonedas.

El operativo permitió la incautación de 157 máquinas tragamonedas, así como módulos de apuestas por internet y ruletas que operaban sin autorización.

Además, fueron hallados 98 elementos utilizados para el ensamblaje de estos equipos, entre ellos pantallas, tarjetas electrónicas, billeteros, CPU, botones y otros componentes tecnológicos.

De acuerdo con Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos, este resultado representa un golpe significativo contra las mafias que operan en la región Caribe.

“Este es uno de los operativos más importantes que hemos realizado en la costa Atlántica, donde anteriormente no teníamos presencia. Estamos llegando a todos los rincones del país para combatir estas estructuras”, señaló.

Durante las diligencias también fueron sellados siete establecimientos comerciales en los que se desarrollaban actividades ilegales relacionadas con juegos de suerte y azar.

Las autoridades estiman que esta operación ilegal habría dejado de transferir cerca de 40.000 millones de pesos anuales al sistema de salud, recursos que provienen del monopolio estatal de estos juegos.

Cabe recordar que la explotación de juegos de azar sin autorización constituye un delito contemplado en el artículo 312 del Código Penal, y quienes incurran en esta conducta podrían enfrentar sanciones de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes y serán sometidos a un proceso administrativo sancionatorio antes de su destrucción. Entretanto, las autoridades continúan adelantando acciones para combatir este tipo