El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos ha provocado que decenas de familias inmigrantes en Minneapolis vivan en una situación de aislamiento forzado, temor constante y graves dificultades económicas.

En las últimas semanas ante el aumento de operativos federales para detener a personas sin estatus legal se ha disparado este aislamiento.

Varios hogares de origen latino han optado por permanecer encerrados, limitando al máximo sus salidas, reforzando puertas y evitando cualquier contacto innecesario con el exterior, por miedo a ser detenidos por agentes migratorios ICE.

CRAIG LASSIG/EFE Varios hogares de origen latino han optado por permanecer encerrados, limitando al máximo sus salidas, reforzando puertas y evitando cualquier contacto innecesario con el exterior, por miedo a ser detenidos por agentes migratorios ICE.

Padres y madres prefieren que sus hijos estudien desde casa, mientras reducen al mínimo las actividades fuera del hogar.

El temor no solo afecta a quienes no cuentan con documentos, sino también a familiares que sí son ciudadanos estadounidenses, ya que existe preocupación por posibles detenciones arbitrarias o confusiones durante los operativos.

EFE/Olga Fedorova Agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU.

Para los adolescentes, la situación resulta especialmente dura, pues ven limitadas sus actividades sociales, recreativas y educativas, lo que impacta su bienestar emocional.

Familia latina lleva dos meses encerrados por miedo al ICE

Por ejemplo, Ana, Carlos y su hijo Luis, una familia mexicana lleva dos meses encerrados. “Es inhumano vivir así, como prisionero en su propia casa. Siempre tengo el miedo de que, aunque mis hijos son ciudadanos, sabemos que ya no están respetando y que solo por el color de su piel se los pueden llevar”, expuso Ana a la AFP.

Angel Colmenares/EFE Personas participan en una vigilia en el lugar donde una mujer murió tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos, este miércoles, en Minneapolis (Estados Unidos).

Ana tiene cuatro hijos. “Trabajamos, pagamos impuestos y cumplimos con la ley, pero aun así vivimos con miedo”, expresan.

Su hijo Luis tiene que estudiar desde casa. La familia ha gastado en casi tres años 11.000 dólares en abogados para tramitar los visados pero nada.

Mientras tanto, viven día a día esperando que la presión disminuya y puedan retomar una vida normal sin miedo constante.

Contaron que con el trabajo de Carlos y los trabajos ocasionales que Ana realiza como cocinera o cajera, la pareja suele ganar 6.000 dólares al mes, sin embrago, desde diciembre no han tenido ingresos.

Agencia EFE Imagen de las cercanías de la sede del ICE atacada en Dallas.

Tuvieron que pedir 1.500 dólares prestados a un amigo para pagar los 2.200 dólares del alquiler de enero. Pero no saben cómo van a hacer el otro mes.

“El presidente tiene que estar tres años más; tres años es bastante tiempo. Lo único que me detiene aquí son los sueños de mis hijos”, declara.