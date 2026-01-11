El Gobierno cubano respondió a unas declaraciones de este domingo del presidente de EE.UU., Donald Trump, asegurando que “no recibe ni ha recibido nunca” compensación monetaria o material por servicios de seguridad prestados a algún país.

Así reaccionó el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en un mensaje en las redes sociales, en el que también afirmó que en Cuba “a diferencia de EE.UU.” no tiene “un Gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados”.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agregó en redes sociales que Cuba “se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.

Respecto a las importaciones de petróleo, Rodríguez sostuvo que su país “tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo y que ejercen su propio derecho a desarrollar sus relaciones comerciales sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilatetales de EE.UU.”.

“Brutal secuestro”

Entretanto, el Gobierno cubano insistió este domingo en reclamar a Washington el fin del “brutal secuestro” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, que tachó de “ilegal” y de “farsa judicial y mediática”.

“Son ocho días del brutal secuestro del Presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y su esposa, Cilia Flores”, escribió el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en redes sociales.

A su vez reclamó el fin de “esta detención ilegal” de Maduro y Flores, con un llamado a “respetar su inmunidad”, así como a “detener la farsa judicial y mediática en la que ha convertido este juicio y velar por su vida y cuidado”.

Rodríguez también pidió a la comunidad internacional “sumarse a este justo reclamo, para preservar el Derecho Internacional, y la vida, la justicia y los derechos” del mandatario y su esposa.

El pasado 3 de enero, Maduro y Flores fueron capturados en Caracas por fuerzas estadounidenses en medio de un ataque a Caracas y otros tres estados vecinos.

Tras su traslado a Estados Unidos, ambos fueron presentados ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York y durante su primera comparecencia, Maduro se declaró como “un hombre inocente” de los cargos de narcotráfico con los que le acusa la Administración del presidente Donald Trump.

La acusación formal imputa a Maduro los delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, entre otros cargos.

Por su parte, Flores que está acusada por presuntamente participar en la conspiración para el tráfico de cocaína también se declaró “no culpable”.

Cuba ha calificado el ataque militar que incluyó la detención de Maduro Flores, como “inaceptable y bárbaro” y ha insistido en reiterar su “respaldo y solidaridad con el pueblo y el gobierno venezolanos” además de exigir la liberación de ambos.

La Habana y Caracas han sido estrechos aliados en lo político y lo económico, y desde el año 2000 han mantenido un acuerdo por el que la isla ha recibido crudo venezolano y a cambio de la prestación de servicios profesionales, principalmente médicos, profesores y también personal militar.