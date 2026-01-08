Unos seis días después de la intervención militar que hizo en Caracas para capturar a Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano, junto a su esposa Cilia Flores, el Senado de Estados Unidos puso un tatequieto al presidente Donald Trump.

Este jueves, con 52 votos a favor y 47 en contra, el Senado de Estados Unidos aprobó una resolución que limitaría la futura fuerza militar estadounidense en la nación sin la aprobación del Congreso. Lo que llama la atención es que la iniciativa fue presentada por el partido Demócrata, pero estuvo respaldada por un pequeño grupo de republicanos.

De hecho, el pasado martes, el presidente Trump instó a los republicanos a esforzarse por ganar las próximas elecciones legislativas de noviembre para evitar que los demócratas vuelvan a iniciar un juicio político en su contra si recuperan el control del Congreso.

“Tienen que ganar las elecciones de medio término. Porque si no las ganamos... quiero decir, ellos (los demócratas) encontrarán un motivo para someterme a juicio político (impeachment)“, dijo Trump, el único presidente estadounidense en ser sometido a este procedimiento de destitución en dos ocasiones en su primer mandato.

Y aunque no se habla de un juicio político, la votación de este jueves sí pone en aprietos al jefe de la Casa Blanca, quien causó molestia entre los congresistas demócratas y, sorpresivamente algunos republicanos, al realizar un operativo para capturar a Maduro sin el consentimiento del Congreso.

En caso de que la resolución sea totalmente aprobada, “ordenaría el retiro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra Venezuela que no hayan sido autorizadas por el Congreso”.

En su iniciativa para ponerle tatequieto, los senadores demócratas han amenazado con bloquear la financiación de más ataques, con lo que esperan poner freno a más operaciones militares de la administración Trump. Sin embargo, esta resolución debe ser aprobada por la Cámara de Representantes y que haya un consenso con el Senado, posteriormente debe ser enviada a la Casa Blanca para que sea sancionada por Trump, con lo cual sería poco probable que esta prospere.

De acuerdo con la cadena CNN, algunos republicanos como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, consideran que Trump tenía la facultad de ejecutar la operación en Venezuela sin la aprobación del Congreso, pero no todos los de su partido están de acuerdo.

De hecho, algunos habrían manifestado su inquietud sobre dónde podría Trump desplegar próximamente fuerzas militares estadounidenses. En la lista podría estar Cuba, Colombia o Groenlandia.

Aunque el caso de Colombia podría quedar en solo palabras si avanza el camino del diálogo entre el presidente Gustavo Petro y Trump que comenzó el miércoles con una llamada entre los mandatarios.