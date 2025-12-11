En Australia se investiga la muerte de Stacey Warnecke, también conocida como Stacey Hatfield, una creadora de contenido enfocada en salud y vida natural.

Tenía 30 años y falleció el pasado 29 de septiembre debido a complicaciones graves después de dar a luz, según explicaron las autoridades a medios locales.

Asimismo, su bebé, Axel, sobrevivió al nacimiento. Warnecke había decidido tener un parto libre, es decir, un nacimiento en casa sin acompañamiento médico profesional. La información compartida por la ABC señala que esta decisión estuvo influenciada por su desconfianza hacia el sistema de salud tras las medidas de vacunación obligatoria de 2021.

Durante todo el embarazo evitó recibir atención médica. La noche del parto, en su casa en Seaford en Melbourne, estuvo presente una trabajadora de apoyo llamada Emily Lal, conocida en redes como The Authentic Birthkeeper.

Pero, según reportes del Herald Sun, Stacey dio a luz alrededor de las 3 a. m. y al principio parecía estar estable. Sin embargo, después de expulsar la placenta comenzó a sentirse mal y a sangrar de manera alarmante. Aunque inicialmente rechazó solicitar una ambulancia, casi una hora después aceptó pedir ayuda.

Los paramédicos llegaron a las 4:26 a. m. y la encontraron muy débil, con la piel amarillenta, agitada y respirando con dificultad. Fue trasladada al Hospital de Frankston, donde ingresó en estado crítico.

En el hospital le practicaron varios procedimientos de emergencia, incluida una histerectomía. A pesar de los esfuerzos médicos, sufrió múltiples paros cardíacos y murió alrededor de las 11 a. m. La hemorragia había sido tan grave que el hospital agotó por completo las reservas de su tipo de sangre.

Uno de los puntos que llamó la atención en el tribunal fue que, según la ABC, cuando la policía llegó al día siguiente, la casa ya había sido limpiada.

Además, las autoridades ya investigaban a Lal desde octubre, debido a denuncias que advertían que podría estar participando en partos en casa considerados de alto riesgo.

Actualmente la investigación sigue en curso y será revisado en marzo. Por su parte, Nathan Warnecke, esposo de Stacey, confirmó la noticia el 19 de octubre en la cuenta de Instagram de Natural Spoonfuls. Contó que después del nacimiento surgió una complicación inesperada y extremadamente rara, y que su esposa falleció tras ser llevada al hospital.

“Le habló todos los días durante nueve meses. Lo sostuvo, lo amamantó y lo llenó de amor desde el primer segundo”, dijo.

¿Quién era Stacey Warnecke?

Stacey Warnecke era conocida por promover un estilo de vida natural y libre de toxinas. En 2019 creó su marca Natural Spoonfuls, con la que colaboraba con empresas de alimentos y compartía recetas hechas con ingredientes simples.