Hay conmoción en el municipio Esteller, estado Portuguesa, en Venezuela, por el hallazgo del cadáver de una adolescente de 17 años en casa de su suegra el pasado 24 de agosto.

Medios locales señalaron que la joven fue encontrada colgada con una sábana en la habitación que compartía con su pareja. Esto generó sospechas por la manera en que murió.

Además, familiares de la víctima relataron que el día previo al hallazgo se registró una fuerte discusión entre los dos jóvenes y aparentemente, el joven, de nombre Alejandro, habría golpeado a la muchacha, identificada como Greismar Perozo. Insistieron en que la muerte de la joven no corresponde a un suicidio.

Las autoridades ya comenzaron las investigaciones correspondientes y se maneja como principal hipótesis que la joven había sido asfixiada por su pareja, y luego colgada con una sábana para simular un suicidio.

El principal sospechoso permanece prófugo, se conoció que se trata de un actual funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Familiares y allegados a Perozo piden justicia por el supuesto crimen. El cuerpo de Greismar fue trasladado a la morgue para los exámenes forenses que determinarán con precisión lo que ocurrió aquella madrugada.