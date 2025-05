Un hecho insólito sorprendió a los vecinos de Santa Juana, comuna ubicada en la provincia de Concepción, en la Región del Biobío, Chile, luego de que un delincuente disfrazado de monja fuera captado por una cámara de seguridad mientras robaba un tablón de madera desde el antejardín de una vivienda.

Al menos 13 muertos deja ataque israelí a un centro de salud de Gaza

Dan detalles de la muerte de Triana Arias, la colombiana hallada muerta en una playa de España

Juez reduce la sentencia de los hermanos Menéndez, que podrían quedar en libertad

El video, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, muestra al sujeto vestido con un hábito negro hasta los tobillos y una cofia blanca, simulando el atuendo de una religiosa.

X @ultimahsv En las imágenes se observa cómo el hombre abre la reja de la casa sin mayores dificultades.

En las imágenes se observa cómo el hombre abre la reja de la casa sin mayores dificultades, toma un pesado tablón de madera que se encontraba junto a un montón de leña y huye tranquilamente del lugar cruzando la calle.

El hecho llamó tanto la atención en redes que fue así como las autoridades tomaron conocimiento del caso. Según explicó el teniente Sergio González, de la comisaría de Carabineros de Santa Juana, en un principio no se pudo actuar porque no existía una denuncia formal por parte de la víctima.

Petro espera que sumarse a Rutas de la Seda de China no afecte al diálogo con EE. UU.

“Nos enteramos a través de redes sociales y realizamos algunas labores investigativas. Aunque en un comienzo no logramos ubicar al afectado, finalmente este domingo pudimos identificarlo gracias a la difusión del video y al trabajo de la prensa”, declaró González al medio BioBíoChile.

Gabriel Yáñez, dueño de la vivienda afectada, contó su versión al medio Meganoticias. Según relató, fue al salir de su casa en la mañana para llevar a su esposa al trabajo cuando notó que el tablón ya no estaba. Al revisar las cámaras de seguridad, se llevó la sorpresa.

X @ultimahsv

“Lo que me causó risa fue que el ladrón estaba disfrazado de monja”, comentó. Además, explicó que fue su esposa quien le sugirió subir el video a redes sociales para alertar a otros vecinos sobre las creativas tácticas de algunos delincuentes.

“Mi esposa y yo trabajamos. Me levanté para ir a dejarla y cuando salgo de la casa me percaté de que el tablón no estaba. Cuando llegué, revisé las cámaras y ahí me di cuenta de que me habían robado el tablón y lo que me causó risa es que en este caso fue un tipo disfrazado de monja“, dijo.

Xi Jinping asegura a Petro que China está dispuesta a importar más productos colombianos

Yáñez también contó que, tras viralizarse el video, varios vecinos e incluso Carabineros le informaron que el sujeto es conocido en el sector por cometer robos usando disfraces. “Ya lo han visto vestido de león y hasta de superhéroe”, señaló.

Con humor, agregó: “Después, cuando me veían por la calle, me decían ‘¡cuidado con la monja!’. Me agarran para el leseo”.