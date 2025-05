Un video que se hizo viral en las redes sociales el pasado fin de semana muestra a la cantante de vallenato Ana del Castillo muy molesta, pues durante una presentación en Purísima, municipio del departamento de Córdoba, le robaron el celular.

En pleno show Del Castillo intervino en el micrófono muy ofuscada para señalar que le habían robado el celular en los camerinos. Y es que la cantante de 26 años fue informada en plena tarima por parte de su equipo de trabajo que había sido víctima de un hurto.

X @ColombiaOscura_ Ana del Castillo pidiendo que le devolvieran su celular en una presentación en Córdoba.

“A la Policía y a la gente de seguridad les pido un favor: si llega la persona a dar el teléfono, no lo vayan a palear. Yo lo perdono (...) Para la persona que me robó el teléfono, sepa que lo perdono y no seré capaz de meterle un puño o una trompada. ¡Pero necesito el teléfono, no joda!”, indicó desde la tarima.

Instagram @anadelcastilloj La cantante de 26 años fue informada en plena tarima por parte de su equipo de trabajo que había sido víctima de un hurto.

La artista pidió a las autoridades y a la persona responsable del hurto que se lo devolvieran que ella no iba a hacer nada en contra. Igualmente, Ana a través de historias reveló que no había aparecido el teléfono.

“Gracias a las personas que se preocuparon por mí. No apreció el teléfono, pero lo importante es que hay vida y salud”, expresó.