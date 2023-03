“Tendré que tomar decisiones”: Melissa Martínez habló sobre su futuro

“Hoy me puse a pensar algo. Yo soy muy afortunada, de tener ese trabajo que tengo. Yo voy al programa y voy alegre, sé que la voy a pasar bien. Hoy la pasamos espectacular, nos reímos, me la montaron, se rieron de mí y yo me reí de ellos. Argumentamos, debatimos, pero, sobre todo, somos un combo y tratamos de complementarnos, no de tirarnos y eso es superbueno”, haciendo referencia a su participación en el programa ‘Debate F’.

Además, expresó que es lo único que podría pasar para cambiar de trabajo.

“El día que yo no lo disfrute tanto (el trabajo), tendré que tomar decisiones, mientras tanto, soy muy feliz con mi trabajo. Le doy gracias a Dios por eso y hoy me sentía guapa”, puntualizó.