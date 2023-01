La influencer Jenn Muriel dio detalles de su situación sentimental

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, la joven realizó una dinámica de preguntas con sus seguidores quienes no dudaron en tocar temas relacionados con su vida sentimental.

“Estas abierta al amor”, fue una de las preguntas.

Ante esto, Muriel respondió lo siguiente: “Sí, la verdad no es que yo me sienta desesperada por conocer a alguien ahorita, pero estoy abierta a la posibilidad de que si llego a conocer a alguien que me interese no me voy a negar a darme esa oportunidad”.